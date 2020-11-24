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Ukrayna’da film setinde kaza

24.11.2020 17:40 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’da bir filmin çekimleri sırasında yaşanan kazada, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan ultra lüks otomobil ağaca çarparak paramparça oldu.Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir köy olan Lutej’de, bir filmin çekimleri sırasında kaza meydana geldi.

Ukrayna’da bir filmin çekimleri sırasında yaşanan kazada, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan ultra lüks otomobil ağaca çarparak paramparça oldu.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir köy olan Lutej’de, bir filmin çekimleri sırasında kaza meydana geldi. Film setinde saatte 200 kilometre hızla giden Lamborghini marka ultra lüks spor araba, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Darbenin etkisiyle otomobilin ön kısmı tamamen parçalanırken, arabayı kullanan aktörün yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

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