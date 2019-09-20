UKRAYNA'DA İKİ TÜRK KIZINI ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) GÜNCEL

Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin boğazlarını keserek öldürdükten sonra İstanbul'da 15 gün sonra saklandığı Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Çökmez hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tutuklu sanık Çökmez hakkında, 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme', 'Bina Dahilinde Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' ve 'Ateşli Silahlar kanununa Muhalefet' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 31 Aralık 2018'de Ukrayna'da işlenen çifte cinayet şöyle anlatıldı; BARIŞMAK İÇİN UKRAYNA'YA GİTTİ

Hüsnü Can Çökmez'in Buket Yıldız'la internet üzerinden tanışıp duygusal ilişki yaşamaya başladı. Bir süre sonra Buket Yıldız üniversite eğitimi almak üzere Ukrayna'ya yerleşti.

Geçtiğimiz yıl taraflar anlaşamayarak ayrılmalarına rağmen Çökmez tekrar birlikte olmak için Yıldız'a sürekli baskı yaptı. Çökmez geçtiğimiz yıl 16 Aralık'ta yüz yüze görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gitti. Çökmez'in barışma girişimleri sonuç vermedi.

YILBAŞI GECESİ KATLİAM YAPTI

Çökmez, 31 Aralık gecesi Buket Yıldız'ın Ukrayna'da ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte yaşadığı adrese geldi. Çökmez, Almanya'da yaşayan erkek arkadaşı ile internet üzerinden görüntülü konuşma yaptığı sırada Buket Yıldız ile tartışmaya başladı. Genç kıza "Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?" şeklinde sözler söyleyen Çökmez'e, Buket Yıldız "Seninle birlikte olmaktansa ölürüm" cevabını verdi. Bunun üzerine Hüsnü Can Çökmez, mutfaktan aldığı bıçak ile Buket Yıldız'ın boğazını, ardından da Zeynep Hüsünbeyi'nin boğazını kesti. İki genç kız olay yerinde hayatını kaybederken Çökmez, üzerinde bulunan yeşil montu evde bırakarak Buket Yıldız'a ait cep telefonu, iki adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tablet bilgisayarı, valize koyarak olay yerinden ayrıldı. Kharkiv Havalimanı'na 2 gün vakit geçiren Çökmez, İstanbul'a uçakla döndü. MEZARLIKTA SAKLANDI

Çökmez Pendik'te çaldığı eşyaları satarak arkadaşı Sedat ile buluştu. Sedat'ın yazlık evinde geceyi geçiren Çökmez, ertesi gün Pendik'te bir adet bıçak ile bir adet ses tabancası satın aldı. Kurtköy Mezarlığı'nda yaşamaya başlayan Çökmez işlediği cinayetlerden 15 gün sonra polis tarafından burada yakalandı.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

İlk önce cinayetleri itiraf eden Çökmez daha sonra polis baskısıyla ifade verdiğini belirterek suçlamaları reddetti. Çökmez 11 Eylül'de tekrar ifade vererek suçlamaları kabul ederek evdeki eşyaları da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla aldığını belirtti. GÖRGÜ TANIĞI

Olay sırasında görüntülü internet konuşması yaptığı Buket Yıldız'ın Almanya'da yaşayan erkek arkadaşı Şeref Fehmi A. ifadesinde, "Buket'le internet arkadaşıydık. 2018 yılı Haziran ayından itibaren her gün internette bir program aracılığıyla görüşüyorduk. Olay günü de kameralı görüşme yapıyorduk. Bu esnada şüpheli eve geldi. Buket'in onu odadan çıkardı, sonra kamerayı açık bırakacağını söyledi. Şüphelinin Buket'e 'benimle birlikte mi olmak istiyorsun yoksa ölmek mi istiyorsun' dedi. Buket'in de 'seninle beraber olmaktansa ölürüm' dedi. Sonra Buket'in nefes almakta zorlandığını fark ettim. Şüphelinin odadaki perdeleri ve bilgisayarı kapattığını gördüm. Buket'in annesini aradım. Buket'e de whatsapp üzerinden mesaj yazdım. Buket'ten cevap geldi, ancak yazan kimsenin Buket olmadığını anladım. Buket ara sıra şüpheliden bahsediyordu. Tehdit ettiğini ve Ukrayna'da sürekli takip edip rahatsız ettiğini söylüyordu" dedi.