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Ukrayna’dan Rusya’ya pasaport reddi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

Ukrayna hükümeti Rusya tarafından Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı gruplara verilen Rus pasaportlarının tanımama kararı aldı.Ukrayna’nın Geçici Olarak İşgal Edilmiş Bölgeler ve Yerinden Edilmiş Kişiler’den Sorumlu Bakanı Vadim Chernys, Ukrayna hükümetinin Rusya tarafından Doğu Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplara verilen Rus pasaportlarının tanımama kararı aldığını duyurdu.

Ukrayna hükümeti Rusya tarafından Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı gruplara verilen Rus pasaportlarının tanımama kararı aldı.
Ukrayna’nın Geçici Olarak İşgal Edilmiş Bölgeler ve Yerinden Edilmiş Kişiler’den Sorumlu Bakanı Vadim Chernys, Ukrayna hükümetinin Rusya tarafından Doğu Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplara verilen Rus pasaportlarının tanımama kararı aldığını duyurdu. Chernys, "Ukrayna kabinesi Rusya tarafından kontrol edilen merkezlerde çıkarılan sözde pasaportları geçersiz kabul etmeye karar kıldı” ifadelerini kullandı.
Kiev yönetiminin ayrıca yasa dışı olarak Rusya pasaportu çıkartan Ukraynalılar hakkında bir listeye sahip olduğunu belirten Bakan, Rusya tarafından çıkarılmış pasaportların tespitinin nasıl gerçekleştiğini ise "Bunu anlamak oldukça kolay çünkü tüm pasaportlar nerede ve nasıl çıkarıldığına dair bilgiler barındırır” ifadeleri ile açıkladı.

Kremlinden yanıt gecikmedi
Kiev yönetiminin bu kararını ise Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov değerlendirdi. Peskov, "Kremlin’den nasıl bir yanıt gelmesi beklenir? Kremlin talepte bulunanlara pasaport çıkarmaya devam edecek” dedi.

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