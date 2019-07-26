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Ukraynalı Antonina, aşkı için Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan Şerif Akın'a (23) aşık olarak nişanlanan Ukrayna vatandaşı Antonina Pavlenko (23), Nizip Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan Şerif Akın'a (23) aşık olarak nişanlanan Ukrayna vatandaşı Antonina Pavlenko (23), Nizip Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Antalya'da animatörlük yaparak geçimini sağlayan Antonina Pavlenko, 3 yıl önce tanıştığı Gaziantepli Şerif Akın'a gönlünü kaptırarak nişanlandı. Dünya evine girme kararı alan çift düğün hazırlığı yaparken Pavlenko ise Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Nişanlısı ile beraber müftülüğe gelen Antonina Pavlenko, hem dinini hem de ismini değiştirmek için müracaatta bulundu. İlçe Müftülüğü tarafından müracaatı kabul edilen Antonina Pavlenko, için ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Musa Çiftçi Başkanlığı'nda törende okunan Kuran'ı Kerim'in ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getiren Pavlenko, Meryem adını aldı. Meryem'e ilçe müftüsü tarafından ihtida belgesi ile Kuran-ı Kerim ve Türkçe meali hediye edildi. Meryem Pavlenko yaptığı konuşmasında kendi hür iradesi ile Müslümanlığı seçtiğini belirterek, bundan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Müftü Musa Çiftçi ise İslam dinine geçen Meryem'i tebrik ederek yeni hayatında mutluluklar diledi.

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