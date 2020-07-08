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Ulaşılması zor yerleri temizlemek artık zor değil! Sadece 2 malzemeyle...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Detaylı ev temizliği yaparken gözünüze takılan bazı yerlere ulaşamayabilir ya da ulaşsanız da temizlemekte zorlanabilirsiniz. Petek araları, duvar köşeleri, filtreler ve daha pek çok alan sizi zahmete sokmasın. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz tekniklerle, siz de ulaşılması zor yerleri bir çırpıda temizleyebilirsiniz. Tüm detayları derlediğimiz yazımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Ulaşılması zor yerleri temizlemek artık zor değil! Sadece 2 malzemeyle...

Siz de ev temizliği yaparken zamandan tasarruf etmek ve zorlu alanlara kolaylıkla ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ufak tefek gibi görünse de zaman alan bu alanlar, kirli kaldığında ev temizliğinin eksik kalmasına sebep olur. İşte ulaşılması zor alanları temizlerken işinize yarayacak o bilgiler!

PANJURLARI TEMİZLERKEN SİNİRLENMEYE SON!

Panjur temizliği sırasında yatay parçaların arasını temizlemek için verdiğiniz uğraşı kolaylaştıracak bir yöntem var. Öncelikle sağlam ve kullanışlı bir maşa bulmanız gerekiyor. Maşanın her iki ucuna da ıslak bir bez geçirin ve bir ip yardımıyla bağlayın. Bu yöntem sayesinde tek hamlede tüm aralıkların hem altını hem de üstünü temizleyebilirsiniz.

SÜPÜRGE UCUNUN SIĞMADIĞI DAR ALANLAR DERT DEĞİL!

Banyo kapılarının alt kısımlarında biriken kirleri almak oldukça zordur. Bezin toplayamadığı kirleri süpürge ile almaya kalktığınızda ise süpürge ucu sığmaz. Yapmanız gereken tek şey kalın bir kağıt rulo ya da karton rulo bulup süpürge ucuna takmak! Bu rulonun uç kısmını bükerek dar alana uygun şekle getirebilir ve temizliğinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Bu yöntemle süpürge ucunu da uzatmış olursunuz.

TUVALET ARKASINDAKİ DAR ALANLAR ARTIK TERTEMİZ!

Tuvalet ve duvar arasında kalan kısım, temizlik yaparken sizi oldukça uğraştırabilir. Elinizin tam olarak giremediği bu dar alan, uzun süre temizlenmediğinde toz ve pas gibi lekelere ev sahipliği yapabilir. Bu alanın ihtiyaç duyduğu özellikteki temizleyiciyi sprey şişe yardımıyla alana sıkın ve bir süre bekleyin. Ardından bir diş fırçası yardımıyla bu dar alanı fırçalayın. Diş fırçası yetişmiyorsa fırçayı bir bant yardımıyla uzun bir kaşığa bağlayabilirsiniz.

HAVALANDIRMA KAPAKLARI VE KLİMA FİLTRELERİNİ TEMİZLEYİN!

Havalandırma kapaklarının ve klimaların filtrelerinin aralarını temizlemek uğraştırıcı olabilir. Oldukça dar olan bu alanlar, el ile temizlemeye uygun değildir. Paralel parçaları temizlemek için ihtiyaç duyduğunuz tek şey bir bıçak ve incecik bir bezdir. Beziniz kalın olursa aralıklara zarar verebilir ve şekil bozukluğu oluşabilir. Bez sardığınız bıçağı hızlıca aralıklardan geçirin ve kirlendikçe bezi değiştirin. Bu şekilde temizlik yaptığınızda zamandan çok tasarruf ettiğinizi fark edeceksiniz.

KUMAŞ ABAJURLAR NEMLİ KALMAYACAK!

Kumaş abajurlar üzerinde biriken tozları temizlemek çok sinir bozucudur. Nemli bir bezle temizlemeye başladığınızda tozlar parçalar halinde toplanabilir ve yapış yapış bir halde kalabilir. Tüy ve toz temizleme ruloları ise bu iş için biçilmiş kaftan! Kumaş abajurlara zarar vermeden rulolular yardımıyla temizleyebilirsiniz.

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