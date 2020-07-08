Ulaşılması zor yerleri temizlemek artık zor değil! Sadece 2 malzemeyle...

Siz de ev temizliği yaparken zamandan tasarruf etmek ve zorlu alanlara kolaylıkla ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ufak tefek gibi görünse de zaman alan bu alanlar, kirli kaldığında ev temizliğinin eksik kalmasına sebep olur. İşte ulaşılması zor alanları temizlerken işinize yarayacak o bilgiler!

PANJURLARI TEMİZLERKEN SİNİRLENMEYE SON!

Panjur temizliği sırasında yatay parçaların arasını temizlemek için verdiğiniz uğraşı kolaylaştıracak bir yöntem var. Öncelikle sağlam ve kullanışlı bir maşa bulmanız gerekiyor. Maşanın her iki ucuna da ıslak bir bez geçirin ve bir ip yardımıyla bağlayın. Bu yöntem sayesinde tek hamlede tüm aralıkların hem altını hem de üstünü temizleyebilirsiniz.

SÜPÜRGE UCUNUN SIĞMADIĞI DAR ALANLAR DERT DEĞİL!

Banyo kapılarının alt kısımlarında biriken kirleri almak oldukça zordur. Bezin toplayamadığı kirleri süpürge ile almaya kalktığınızda ise süpürge ucu sığmaz. Yapmanız gereken tek şey kalın bir kağıt rulo ya da karton rulo bulup süpürge ucuna takmak! Bu rulonun uç kısmını bükerek dar alana uygun şekle getirebilir ve temizliğinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Bu yöntemle süpürge ucunu da uzatmış olursunuz.