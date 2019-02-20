Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Konya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya'yı Akdeniz'e bağlayacak yollarda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Özellikle dağlık olan bölgelerdeki viyadük ve tünelde çalışmalarımız yoğunlaşmış vaziyette. Amacımız Konya'yı Orta ve Batı Anadolu ile Ege'ye bağlayan yollar gibi Akdeniz havzasındaki limanlara, bölgedeki turizm alanlarıyla da ilişkilendirmek." dedi.

Turhan, ziyaret ettiği AK Parti Konya İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, ilin ulaşım yollarının kavşağında olduğunu söyledi.

Konya'yı komşu illere bağlayan yolların bölünmüş yol haline getirildiğini hatırlatan Turhan, bazı kesimlerinde ise fiziki standartları yükseltecek çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Turhan, Konya'nın Akdeniz Bölgesi'ne bağlantısını sağlayacak yollarda çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle dağlık olan bölgelerdeki viyadük ve tünelde çalışmalarımız yoğunlaşmış vaziyette. Amacımız Konya'yı Orta ve Batı Anadolu ile Ege'ye bağlayan yollar gibi Akdeniz havzasındaki limanlara, bölgedeki turizm alanlarıyla da ilişkilendirmek. Böylelikle turizm kapasitesini daha iyi kullanması için Akdeniz'e gelen turistlerin de Konyamıza rahat ulaşımını sağlayacak ulaşım altyapısını iyileştirmek."