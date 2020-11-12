Ülseratif kolit nedir, belirtileri nelerdir?

Kalın bağırsak olan kolonu etkileyen bir rahatsızlık olan ülseratif kolit, iç astarda ülser denen yaraların oluşmasına yol açmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için oldukça önem arz eden bu hastalığın mutlaka kontrol altında tutulması gerekmektedir. Peki nedir bu ülseratif ve belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar... Ülseratif Kolit Nedir? Ülseratif kolit hastalığı tehlikeli bir kalın bağırsak hastalığıdır. Genel olarak oldukça zarar verici bir rahatsızlık olarak değerlendirilen kalın bağırsak sorununun en önemli belirtisi karında meydana gelen şişmedir. Bu şişme aslında kalın bağırsakta meydana gelir. Yaygın olarak görülen ülseratif kolit hastalığı, farklı nedenlere bağlı olarak da kendini gösterebilir. Tedavisinin farklı şekillerde yapıldığı bu hastalıkta önemli olan erken tanıdır. Diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi ülseratif kolit hastalığı için de tedavinin şekli ve zamanı çok önemlidir. Ülseratif kolit hastalığı kişinin hayatını önemli ölçüde etkiler. Sürekli kontrol edilme ve profesyonel bir destek gerektiren ülseratif kolit rahatsızlığı, farklı pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Kendini en çok da kanama şeklinde gösteren bu hastalıkta, hiç beklemeden tedaviye başlamak oldukça mühimdir. Ancak tedaviye geçilmeden evvel, mutlaka hastalığın doğru tanısı için geniş çaplı bir araştırma yapılmalıdır.

Ülseratif Kolit Neden Olur? Ülseratif kolit rahatsızlığı nedenleri arasında genetik faktörler önemli bir yer tutarken çevresel faktörlerin de etkili olabildiği bilinmektedir. Yanlış diyet yapmak, sigara içmek, anne sütü alamama, mikroorganizmalar, hijyenik faktörler, enfeksiyona maruz kalma gibi farklı sebepler, ülseratif kolitin nedenleri arasında gösterilse de ülseratif kolit sebepleri konusunda henüz net bir bilimsel saptama yapılamamıştır. Ülseratif Kolit Belirtileri Nelerdir? Ülseratif kolit belirtileri farklı şekillerde kendini gösterebilen bir hastalık olması nedeni ile değişkenlik içerir. Ülseratif kolite neden olabilecek belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir: Kanlı ve mukuslu ishal

Dışkıdan kan gelmesi

Kabızlık (kanlı bir kabızlık daha sağlam belirtiler arasında yer alır)

Hafif başlayan ateş yükselmesi (sonrasında yükselmesi)

Yorgunluk hissi

Geçmeyen halsizlik

Hızlı kilo kaybı

Dışkıda bulunan bağırsak salgısı

Diz altında ağrılı olan şişlikler

Omurga eklemindeki geçmeyen ağrılar

Kalça kısmında olan sancılar

Ayak bileğinin yakınında ağrı ve şişmeler

Gözün merceğinin iltihaplanması

Gözün dış tabakasının da yine aynı şekilde iltihaplanması

Kansızlık (anemi) Yukarıda sayılan belirtiler genelde ülseratif kolit belirtileri olarak bilinir. Bu belirtiler acılı ve sancılıdır ve beraberinde şiddetli bir halsizlik de yaşanır. “Ülseratif kolit ne demek?” sorusu için; “sadece bir kalın bağırsak hastalığı” cevabını vermek, bu belirtileri gösteren biri için elbettte yeterli olmayacaktır. Uzun ve meşakkatli bir süreç olan tedavi esnasında dikkat edilmesi gereken pek çok farklı detay bulunur. Bu detaylar ve tedavi aşamasında ne gibi işlemler uygulanacağı da oldukça önemlidir.

Ülseratif Kolit Tedavisi Nasıldır? Ülseratif kolit tedavisi genelde ilaç destekli olarak yapılır. Oldukça yoğun bir tedavinin yanı sıra, yaşam boyu kontrol de gerektirir. Çünkü ülseratif kolit tekrarlayabilen ya da etkisini kaybetmeyen bir hastalıktır. Tedavi süresince kullanılan ülseratif kolit ilaçları prosedürünün temel amacı hastalığı sessiz dönemine sokmaktır. Hastalığı sakinleştirmek, önüne bir bariyer kurmak gibidir. Tam bir tedaviden maalesef bahsedilemez. Yaşam boyu süren bir hastalık olarak bilinen ülseratif kolit hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar, genelde karın ağrısını dindirmek ve halsizliğin önüne geçmek amacı ile kullanılır. Hastalığın aktif döneminde artan bu sancılı şikayetlerden hastayı, en azından biraz olsun rahatlatmak oldukça mühimdir. İlaçların düzenli kullanımı sayesinde oluşacak olan faydalar şu şekildedir; İltihaplar azaltılır.

Ateş düşürülür.

İştahın düzenlenmesi sağlanır.

İshal azaltılır.

Karın ağrısının önüne geçilir.

Uzun süren halsizliğin, kısa süreli de olsa geçmesi engellenir.

Kilo kaybının önüne geçilir. Bu tür faydalar sağlansa bile genel anlamda geçici bir etkiden bahsedilir. Çünkü ömür boyu kontrolünün sürmesi gereken bir hastalık olması sebebi ile kullanılacak olan ilaçlar da kısa süre etkili olacaktır. Ancak alınan doza dikkat etmek de bir hayli mühimdir. Sürekli aynı ilaçları, yüksek dozlarda kullanmak, en nihayetinde bağırsağın daha fazla zarar görmesine sebebiyet verebilir. Kişinin kendini tedavi etmesinin mümkün olmayacağı bir hastalıktır.