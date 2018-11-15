Ülseratif kolit nedir? Ülseratif kolit belirtileri nelerdir? Ülseratif kolit tedavisi hangi ilaçlarla gerçekleştirilir?

“İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH)” adıyla tanımlanan ülseratif kolit ve Crohn hastalığı, gizemli şekilde meydana geliyor. Bu hastalıkların bilinmeyen sebepler ve ortak şikâyetlerden dolayı birbirleri ile ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, bağırsak hastalıklarından korunmak için dengeli beslenme ve gereksiz antibiyotik kullanımından uzak durulmasının altını çizdi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, ülseratif kolit ve Crohn hastalığına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Op. Dr. Şerafettin Özer, “Ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) adındaki iki gizemli hastalık öne çıkar ve inflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) adıyla tanımlanır” diyerek, bu hastalıkların bilinmeyen bir sebep ve gelişim, ortak şikâyetler ve çakışan yapısal özellikler dolayısı ile birbirleri ile ilişkili olduğunu belirtti.

ÜLSERATİF KOLİT, DAHA ÇOK GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GÖRÜLÜYOR



Ülseratif kolitin daha çok gelişmiş ülkelerde görüldüğünü belirten Özer, “Hastalığın aktivitesinde mevsimsel değişiklikler görülmektedir ve başlangıçları ile nüksleri Ağustos ve Ocak aylarında daha fazladır. Her ne kadar ülseratif kolitin nedeni bilinmese de endüstrileşmiş ülkelerdeki sıklığı ve düşük risk alanlarından yüksek risk alanlarına geçenlerdeki görülme artışı çevresel etkileri düşündürmektedir. Liften fakir diyet, kimyasal gıda katkıları, rafine şekerler ve inek sütünün yatkınlık oluşturduğu düşünülmektedir. Ancak bunların kesin rolü ortaya konmamıştır” dedi.