Ultrason görüntülerini gösterip... Ünlü Youtuber aylarca böyle dolandırılmış!

Eski sevgilisinin kendisini sahte ultrason görüntüleriyle nasıl dolandırıldığını anlatan Fox, bakın neler söyledi...

Ünlü Youtuber böyle dolandırıldı!

1 / 26 İngiliz YouTuber Mike Fox, meşhur olduktan sonra eski sevgilisinin onu nasıl dolandırdığını anlattı. Olay, dolandırıcıların sahte ultrason görüntülerini internet üzerinden satın alarak erkeklerden “kürtaj için para” aldığını ortaya koydu.

2 / 26 İngiltere’de yaşanan olayı Youtube üzerinden fenomen olan Mike Fox paylaştı. Fox, meşhur olduktan sonra eski kız arkadaşlarından birinin kendisiyle iletişime geçtiğini takipçileriyle paylaştı.

3 / 26 Fox, “Eski bir kız arkadaşım elinde ultrason görüntüsüyle geldi. Bana regl olmadığı için doktora gittiğini ve 2 aylık hamile olduğunu öğrendiğini söyledi.

4 / 26 Fotoğrafta yüzü, elleri ve bacakları belli olan bir bebek vardı. Ne yapacağımı bilemedim ve gözyaşlarıma hakim olamadım” dedi. Fox, bu olayın ardından eski sevgilisiyle bir araya geldiklerini de dile getirdi.

5 / 26 Fakat aradan zaman geçtikçe genç kadının karnında herhangi bir hamilelik belirtisi olmadığını söyleyen Fox, eski sevgilisinin bir süre sonra regl olmasıyla gerçeği anladığını itiraf etti. Fox, kızı tekrar terk ettiğini söyledi.

6 / 26 İngiliz basınında yer alan haberlerde, bu tür olayların arttığı ifade edilirken, kadınların 30 pounda silikondan yapılma sahte karın aldıkları ve bu sayede sahte hamilelik sürecini daha gerçekçi bir şekilde yaşadıkları vurgulandı.

7 / 26 Sahte ultrason fotoğraflarının da kişiye özel olarak tasarlandığı internet sitelerinin arttığına dikkat çekilen haberde, 50 sterline kişiye özel ultrason görüntülerinin düzenlendiği belirtildi.

8 / 26 Geçen ay da ABD’nin Minnesota kentinde 18 yaşındaki kadın benzer bir girişimde bulunmuştu.

9 / 26 Birlikte olduğu bir adama hamile olduğunu söyleyen kadın, kürtaj için 2000 dolar almış fakat polisin soruşturmasının ardından yakalanmıştı.

10 / 26 Kadın 2000 doları iade ederken 90 gün hapis cezası almıştı.

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