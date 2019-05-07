Ultrasondan, hindistan cevizi yağına varana dek! İşte ünlülerin güzellik uzmanınından ilginç bakım sırları

Stella McCartney, Gwyneth Paltrow, Suki Waterhouse ve Erin O'Connor da dahil olmak üzere birçok ünlünün güzellik uzmanlığını yapan Chelsee Lewis, müşterilerine uyguladığı ilginç bakım sırlarıyla dikkat çekti.

Yüz bakım uzmanından ilginç güzellik tavsiyeleri

CİNSEL İLİŞKİ Lewis'e göre, cinsel ilişki, kan dolaşımını artırdığı için cilde parlaklık veriyor. Cinsel ilişki stres hormonuna, aynı zamanda hormonları dengelemeye ve kollajen üretimini iyileştirmeye yardımcı olur. Ancak sperm maskesi ile bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Lewis, ''eşinizin spermini maske olarak kullanmak, kırışıklıkları azaltmaya, cildi pürüzsüzleştirmeye, akne veya lekeleri önlemeye ve genel olarak sağlıklı görünen bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabilecek bir antioksidan'' diyor.

BUZ Lewis, ''Bu yorgun görünümlü cildi uyandırmak için favorilerimden biri. Lavaboyu buz küpleriyle ve soğuk suyla doldurun ve makyajınızı uygulamadan önce yüzünüzü 15 ila 20 kez yıkayın. Cildiniz daha sıkı ve daha parlak olacak ve makyajınız güzelce oturacak'' diyor.

DUDAKLAR İÇİN MİKRO İĞNE 12 küçük iğneye sahip bu küçük cihaz dudakların üzerinde kayarak daha dolgun görünmelerini sağlıyor.Kesinti veya yan etki olmadan güzel ve yumuşak kalırlar.

ALT ÇENE YAĞININ GİDERİLMESİ Aç karnına dişlerinizi fırçalamadan önce sabah bir çay kaşığı hindistancevizi yağı alın. Bunu ağzınızda 15 ila 20 dakika çevirin. Bir süre sonra yüzünüzdeki alt kasların ağrımaya başladığını hissedeceksiniz. Düzenli olarak bunu uygularsanız gıdı bölgesinin sertleştiğini ve sarkmaların azaldığını göreceksiniz. Hindistan cevizi dişlerinizin daha beyaz olmasını sağlayacak ve nefesinizi temizleyecektir.