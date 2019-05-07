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Ultrasondan, hindistan cevizi yağına varana dek! İşte ünlülerin güzellik uzmanınından ilginç bakım sırları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 07.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

İngiltere Mayfair'de güzellik uzmanı olarak çalışan Chelsee Lewis, 22 yıldır güzellik sektöründe. Bakım önerileriyse oldukça ilginç. Makyajdan önce buz küpleri, sıkılaştırma için ultrason kullanılmasını tavsiye eden Lewis, yaşlanmayı önlemek için ise sperm kullanılmasını tavsiye ediyor.

Stella McCartney, Gwyneth Paltrow, Suki Waterhouse ve Erin O'Connor da dahil olmak üzere birçok ünlünün güzellik uzmanlığını yapan Chelsee Lewis, müşterilerine uyguladığı ilginç bakım sırlarıyla dikkat çekti.

Yüz bakım uzmanından ilginç güzellik tavsiyeleri

CİNSEL İLİŞKİ

CİNSEL İLİŞKİ
Lewis'e göre, cinsel ilişki, kan dolaşımını artırdığı için cilde parlaklık veriyor. Cinsel ilişki stres hormonuna, aynı zamanda hormonları dengelemeye ve kollajen üretimini iyileştirmeye yardımcı olur. Ancak sperm maskesi ile bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Lewis, ''eşinizin spermini maske olarak kullanmak, kırışıklıkları azaltmaya, cildi pürüzsüzleştirmeye, akne veya lekeleri önlemeye ve genel olarak sağlıklı görünen bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabilecek bir antioksidan'' diyor.

BUZ

BUZ
Lewis, ''Bu yorgun görünümlü cildi uyandırmak için favorilerimden biri. Lavaboyu buz küpleriyle ve soğuk suyla doldurun ve makyajınızı uygulamadan önce yüzünüzü 15 ila 20 kez yıkayın. Cildiniz daha sıkı ve daha parlak olacak ve makyajınız güzelce oturacak'' diyor.

DUDAKLAR İÇİN MİKRO İĞNE

DUDAKLAR İÇİN MİKRO İĞNE
12 küçük iğneye sahip bu küçük cihaz dudakların üzerinde kayarak daha dolgun görünmelerini sağlıyor.Kesinti veya yan etki olmadan güzel ve yumuşak kalırlar.

ALT ÇENE YAĞININ GİDERİLMESİ

ALT ÇENE YAĞININ GİDERİLMESİ
Aç karnına dişlerinizi fırçalamadan önce sabah bir çay kaşığı hindistancevizi yağı alın. Bunu ağzınızda 15 ila 20 dakika çevirin. Bir süre sonra yüzünüzdeki alt kasların ağrımaya başladığını hissedeceksiniz. Düzenli olarak bunu uygularsanız gıdı bölgesinin sertleştiğini ve sarkmaların azaldığını göreceksiniz. Hindistan cevizi dişlerinizin daha beyaz olmasını sağlayacak ve nefesinizi temizleyecektir.

ULTRASON

ULTRASON
Ultrason yalnızca hamile kadınlarda kullanılmaz - sıkılaştırma ve yaşlanma karşıtı ürünler için giderek popüler hale gelmeye başlamıştır. Ve şu anda piyasadaki en yeni teknoloji ürünlerinden biridir. HIFU (Fokuslu Ultrason) yüzü, boyun ve yüzdeki gevşek veya sarkan cildi kaldırmak ve sıkılaştırmak için herhangi bir kesinti olmadan, yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason kullanan cerrahi olmayan bir yüz germe tedavisidir. Cildin derin destek katmanlarını cilt yüzeyine zarar vermeden uyarmaya yardımcı olmak için enerjiye odaklanarak çalışır. Ve cildin kolajen üretmesine yardımcı olur.
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