Ultrasonsuz bebek cinsiyetini belirleyen yöntem

Bilindiği gibi, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için hamileliğin belirli bir süreye ulaşması ve ultrasona girmek gerekiyor. Ancak, son dönemlerde popüler olan Rus Takvimi yöntemi ile, bu süreci beklemek istemeyen anne-babalar bebeklerinin cinsiyetini öğrenebiliyorlar.

Rus Takvimi ile cinsiyet hesaplama

Rus Takvimi ve Çin Takvimi gibi bazı geleneksel yöntemlerden yararlanan pek çok anne ve baba adayı bulunmaktadır. Bu takvimler tıbbın yeterince gelişmediği yıllarda bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesinde en sık başvurulan yöntemler arasında yer almaktadır. Rus takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplama anne ve babanın kan yenilenmesine göre bebek cinsiyetini tahmin etmeye yarayan bir yöntemdir.

Meraklı ebeveynlerin kullanmak istediği bu hesaplama yönteminde annenin doğum tarihi, babanın doğum tarihi ve annenin en son adet gördüğü tarih bilgilerine ihtiyaç vardır.

Rusların sıklıkla kullandıkları bir bebek tahmin yöntemi olan Rus Takvimi’nde, gerekli tüm bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra bebeğin o bilgilere göre cinsiyet hesaplaması da otomatik olarak yapılır.