KADIN

Ultrasonsuz bebek cinsiyetini belirleyen yöntem

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 12.04.2018 00:04 | Son Güncelleme

Evlilik ve sonrasında da çocuk sahibi olma hayatımızın önemli dönüm noktalarından biridir. Anne-babaların bebek bekledikleri dönemde en çok merak ettikleri konu ise bebeklerinin cinsiyetidir.

Ultrasonsuz bebek cinsiyetini belirleyen yöntem

Bilindiği gibi, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için hamileliğin belirli bir süreye ulaşması ve ultrasona girmek gerekiyor. Ancak, son dönemlerde popüler olan Rus Takvimi yöntemi ile, bu süreci beklemek istemeyen anne-babalar bebeklerinin cinsiyetini öğrenebiliyorlar.

Rus Takvimi ile cinsiyet hesaplama

Rus Takvimi ve Çin Takvimi gibi bazı geleneksel yöntemlerden yararlanan pek çok anne ve baba adayı bulunmaktadır. Bu takvimler tıbbın yeterince gelişmediği yıllarda bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesinde en sık başvurulan yöntemler arasında yer almaktadır. Rus takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplama anne ve babanın kan yenilenmesine göre bebek cinsiyetini tahmin etmeye yarayan bir yöntemdir.

Meraklı ebeveynlerin kullanmak istediği bu hesaplama yönteminde annenin doğum tarihi, babanın doğum tarihi ve annenin en son adet gördüğü tarih bilgilerine ihtiyaç vardır.

Rusların sıklıkla kullandıkları bir bebek tahmin yöntemi olan Rus Takvimi’nde, gerekli tüm bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra bebeğin o bilgilere göre cinsiyet hesaplaması da otomatik olarak yapılır.

Çin Takvimi ile arasındaki fark

Rus Takvimi ile cinsiyet belirleme geleneksel yöntemlerden biridir ve Çin Takvimi yönteminden farklılıklar taşır. Çin Takvimi’nde önemli olan kadının yaşı ve hamile kaldığı ay iken, Rus Takvimi yönteminde önemli olan erkeğin doğum günü, ayı ve yılı, annenin doğum günü, ayı ve yılı ile annenin son adet tarihidir. Dolayısıyla bu yöntem kan yenilenmesini baz alan bir bebek cinsiyeti tahmin etme yöntemidir. Çin Takvimi’nde bebeğin cinsiyetinin tahmin edilmesi, hatta takvimdeki bilgiler ışığında cinsiyet ayarlaması yapabilmek mümkündür. Rus Takvimi yönteminde ise, böyle bir ayarlama yapabilmek mümkün değildir.

En doğru tahmin ultrasonla yapılır

Elbetteki en doğru cinsiyet tahmini, hamileliğin 16. haftasında doktorun ultrasonda yapacağı inceleme ile yapılan tahminidir. Ultrason yöntemi ile bebeğin cinsiyetinin saptanabilmesi için bebeğin yeterli boyuta ulaşabilmesi gerekmektedir. Uzman kişiler tarafından değerlendirildiği için ultrasonun yanlış çıkma ihtimali bulunmamaktadır ve hayal kırıklıkları yaşanmasına engel olur.

Rus ve Çin Takvimi yönteminin ise, bilimsel olarak bir geçerlilikleri yoktur. Ancak uzun zamandır ve sıklıkla kullanılması doğruluk payının da olabilme ihtimalini güçlendirmektedir. Her şeye rağmen uzmanlar takvim yöntemlerinin yalnızca eğlence amaçlı kullanılması tavsiye etmektedir.

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bebek cinsiyet öğrenme Rus Takvimi

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