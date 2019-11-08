Ulucami ve Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kamulaştırma süreci başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulucami ve etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesi’nde silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlatacaklarını ifade ederek, etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa denilen yerin alanını yenileyip, tarihi alanları gün yüzüne çıkartarak, 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturacaklarını söyledi.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ardından Büyükşehir Belediye Binası’nda düzenlenen il değerlendirme toplantısına katılan Kurum, cuma namazını Ulucami’de kıldı. Ardından Kurum, Heykel’deki tarihi Bursa Büyükşehir Belediye Binası’nda değerlendirme toplantısından çıkan sonuçlarla alakalı açıklamalarda bulundu.

Bursa için çok önemli bir projeyi kararlaştırdıklarını vurgulayan Kurum, "Ulucami ve etrafında Tarihi Hanlar Bölgesi’nde, tarihi siluetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız. Bu kamulaştırma süreci çerçevesinde Tarihi Hanlar Bölgesi’nden başlayarak etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa dediğimiz alanımızı yenilemek, restorasyonlarını yapmak, tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak ve hanlar bölgesinde 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturarak, o meydanla birlikte o tarihi kültürel aksa gireceğimiz, girdiğimiz yerde Çarşıbaşı Meydan projesi dediğimiz hanlardaki restorasyonların yapıldığı, İpek Han’ın içerisinde iyileştirmelerin yapıldığı, Ertuğrulbey Meydan projesinin, Koza Han iç avlu düzenlemesinin, aydınlatma projelerinin, kaldırımlarının, yollarının bilhassa bu bölgedeki tüm iyileştirmelerin yapılacağı çok önemli bir projeyi başlatmış oluyoruz. Bu projenin şu an için öngördüğümüz maliyeti 150 milyon lira. Bu rakamın yarısını İller Bankası, Genel Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, Bakanlığımız tarafından hibe, kalan kısmının finansmanını da yine bakanlığımız tarafından çözmek suretiyle 2020 ile başlayıp 2021 ile tamamlayacağımız çok önemli bir projeyi bitirmek istiyoruz. Bu proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ortak bir çalışma yürütecek. Bu çalışma çerçevesinde ecdadın bıraktığı emanetleri gün yüzüne çıkararak çok önemli bir projeyi Bursa’ya kazandıracağız" dedi.

"Doğanbey’e meydan projesi"

Doğanbey Mahallesi’ndeki Toplu Konut Dairesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne ait arsalara ilişkin de konuşan Bakan Kurum, “Yaklaşık 18 bin metrekare bir arsa. Ana caddeden girişini sağlayacağımız, üstünde hiçbir yapının bulunmayacağı, tamamen çevre düzenlemesi, altında da kapalı otoparkın olacağı alana meydan projesi yapacağız. Bunu da Bursa’mıza en kısa zamanda kavuşturmuş olacağız” diye konuştu. "Beşyol kavşağında kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz"

Bursa’nın deprem bölgesi olduğuna işaret eden Kurum, “Deprem bölgesi ile alakalı hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar yöneticilerimiz çok önemli adımlar attı, şimdi bu adımları daha da hızlandırarak Bursa’yı kentsel dönüşüme hazır hale getirmek istiyoruz. Bu çerçevede Beşyol kavşağı olarak bildiğimiz kavşağın yapımının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. Ancak kavşak içerisinde yapıların bulunması nedeniyle hem görüntü kirliliği, hem de yapı olarak baktığınızda vatandaşımızın can ve mal riski taşıdığı alanda kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. 11 bin metrekarelik bir alanımız var, bu alanı Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız önümüzdeki yıl, mart ayında başlamak suretiyle 250 rezerv konut üretecek ve kavşak kollarında bulunan o yapıların dönüşümünü de hızlı bir şekilde yapacağız” açıklamasını yaptı.