HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uludağ'da ilginç olay! Bir anda ayı ile göz göze geldiler

Uludağ'da ilginç olay! Bir anda ayı ile göz göze geldiler

24.03.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış turizminin merkezlerinden olan Uludağ'da ilginç bir olay yaşandı. Kaldıkları otelden dışarı çıkan 5 arkadaş, çöp konteynerinde yemek arayan ayıyla göz göze geldi. Ayıyı görür görmez kaçan vatandaşların o anları kameraya yansıdı...

Uludağ'da ilginç olay! Bir anda ayı ile göz göze geldiler

Uludağ'da bir otelde konaklayan 5 arkadaş, akşam vakti dışarı çıkmak isteyince büyük bir sürprizle karşılaştı. Çöpte yemek arayan ayıyla göz göze gelen vatandaşların kaçışma anı kameraya yansıdı...

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ’da 5 arkadaş akşam saatlerinde hava almak için otelden dışarıya çıkmak istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulamayan ayı, 1. Oteller Bölgesi’ne indi. Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Uludağ’da otelin çöp konteynerinde yemek arayan ayıyı karşılarında gören 5 kişi neye uğradığını şaşırdı. Hemen panikle çıktıkları otele doğru geri koşan 5 kişiden bazıları yere düşerek ayıdan kaçmaya çalıştı.
Bu anlar otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ca072cd0-20d6-47ba-8a5c-e3c2dfbd4da9

"AYI BİZE SALDIRMADI, ŞANSLIYIZ"

Ayıyı karşısında gören ve panikle kaçarken yere düşen Barkın Kaya, "Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan gidecektik. Çöp konteynerlerinin orada birden ayıyı gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bize saldırmadı, bu konuda şanslıyız. Ayı yukarıya doğru kaçtı. Büyük ihtimalle açtı o yüzden çöp konteynerlerinin oradaydı. Biz de şaşkınız, hava zaten sisliydi. O havada çıkacağını hiç tahmin bile etmedik" dedi. (İHA)

3ef6f714-b148-4453-86ee-b351a3d82925

6414fe04-924a-42c9-8bbc-7f532b8163fd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyninden damar yumağı çıkarıldı: Patlamaya hazırdıBeyninden damar yumağı çıkarıldı: Patlamaya hazırdı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardıSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı
Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...Bunu yapmayın! Tam bir bakteri yuvası...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Seçim Kanunu teklifi kabul edildi

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.