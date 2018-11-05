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Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da Tarım Orman Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yapılan 5 yıldızlı tuvaletler tamamlandı. Lüks tuvaletleri gören önce villa sanıyor...

Uludağ'daki 50 yıllık tuvalet krizi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortadan kaldırılıyor. Bakanlık tarafından ayrılan 2,5 milyon liralık bütçe ile Sarılan kamp alanında 2 adet hamamlı lüks, piknik alanında 2 adet, Kirazlıyayla'da 1 adet, 2'inci oteller bölgesinde de 1 adet tuvalet yapımına başlandı. Bakanlık tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yapılan 5 yıldızlı tuvaletler içerisinde her türlü konfor düşünülmüş.

Özellikle kampçıların bulunduğu Sarılan bölgesindeki her birinin mali değeri 550 bin lirayı bulan hamamlı tuvaletlerin dış görüntüsü villayı andırıyor. Tamamen ahşap ve taş kullanılarak yapılan tuvaletler doğalgaz ile ısınıyor. Lüks tuvaletin içerisinde hamam, duşakabinler, soyunma dolapları, engelli vatandaşlar için özel tuvaletler bulunuyor.

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Her biri 150 metrekare olan tuvaletler bayan,erkek,çocuk ve engelli olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Tuvaletlerin içerisinde kombi bulunacağından ağır kış koşullarında da kolaylıkla kullanılabilecek. Uludağ'da ağır geçen kış aylarında kar yükünün çok olması nedeniyle çatılarda zenon panel sistemi kullanılmış. Çatı ve cephe kaplamaları alüminyum kenet sistemle yapılmış olup yan cepheler kültür taşı ile kaplanmış. Tuvaletler kullanılan seramik malzemelerle de örnek bir yapı görünümüne sahip.

HAMAM DA VAR

Tuvalet içerisindeki hamam bölümünde erkek,bayan ve engelli bölümü olmak üzere 3 bölüm bulunuyor. Erkek ve bayan bölümleri tamamen simetrik yapıda olup 8 adet duş , 4 adet alaturka alafranga dahil olmak üzere tuvalet soyunma kabini ve bekleme alanları bulunuyor. Ayrıca yürüyüş bölümleri de ahşap malzeme ile kaplanmıştır.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ villa

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
oraya tuvaletini yapan popolar zengin poposu ne olacaktı ?
HER GELEN BATIYA HİZMET EDİYOR. DOĞUYU HESABA KATAN YOK. 4 SENEDE BİR GELİR OY İSTERLERDİ. AMA ŞİMDİ OY İSTEME BİLE TENEZZÜL EDİLMİYORLAR ÇÜNKÜ NASIL OLSA KAZANIYORUZ DİYORLAR.
@obalki siz salaksanız onlar napsın :D
yıl olmuş 2018 turizm bölgesine tuvalet yapmak aklımıza geliyor
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