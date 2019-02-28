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Uludağ’da kar kalınlığı 171 santimetreye ulaştı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerin Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 8 santimetre arttı.

Uludağ’da kar kalınlığı 171 santimetreye ulaştı.

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerin Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 8 santimetre arttı. Dün geceden itibaren yüksek kesimlerde yağan kar, oteller bölgesindeki kar kalınlığı 171 santimetreye çıkardı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı son yağışların ardından 171 metreyi buldu. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, hava durumunun yarın parçalı bulutlu, cumartesi günü de hafif kar yağışlı olması bekleniyor.
Kar yağışının beklenen seviyenin üzerinde olması kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da 15 Mart’ta bitmesi beklenen sezonun uzatılmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Uludağ’da kar kalınlığı 171 santimetreye ulaştı.

Uludağ’da kar kalınlığı 171 santimetreye ulaştı.

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