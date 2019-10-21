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Uludağ’da korkunç ölüm, ekipler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 20:10 | Son Güncelleme

Uludağ’da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, 1.5 saat yürüdükten sonra oturduğu yerde hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Hüseyin Öztürk (78), sabah saatlerinde komşusu Ahmet T.

Uludağ’da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, 1.5 saat yürüdükten sonra oturduğu yerde hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Öztürk (78), sabah saatlerinde komşusu Ahmet T. (70) ile birlikte kestane toplamak için Uludağ’a çıktı. Kestane toplarken tutunduğu ağacın kırılması sonucu dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan Öztürk, başını kayalıklara çarptı. Çapmanın etkisi ile başından yaralanan Öztürk, arkadaşı Ahmet T.’nin yardımı ile düştüğü yerden çıkarıldı. Yollarını kaybeden 2 arkadaş durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gitmek için yola çıkan AFAD, UMKE, 112, NAK ve Polis ekipleri, araçlarıNI bırakarak bölgeye yürüyerek ulaştı. Olay yerine giden ekipler, Ahmet T.’yi arkadaşı Hüseyin Öztürk’ün başında ağlarken gördü. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Hüseyin Öztürk’ün çok kan kaybetmesi sebebiyle kafa travması ve hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Öztürk’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Uçurumdan düşüp hayatını kaybeden Hüseyin Öztürk’ün arkadaşı Ahmet T., "Sabah Hüseyin ile beraber Uludağ eteklerine kestane toplamaya çıktık. Eğimli bir arazide kestane toplarken birden bir bağırma sesi duydum, arkamı döndüğümde uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. O an hiçbir şey yapamadım, en son kafasını kayalıklara çarparak durabildi. Sonra düştüğü yere indim ve sırtıma alarak çıkardım. Kafasında 10 santimetrelik bir kırık vardı, yardım istedik. Daha sonra yürüyebileceğini söyledi. Ormanlık alanda yürürken dinlenmek istedi, oturdu, ama bir daha kalkamadı” dedi.

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