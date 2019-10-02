Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, bakanlar, komutanlar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılıyor.

Hilton Garden Inn Ankara Oteli'nde düzenlenen zirvenin açılışına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da aralarında olduğu yetkililer ve davetliler katıldı.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılışta yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin, çıktıları açısından pek çok sektörü, hem teknoloji hem de ara malı açısından beslediğini söyledi.

Savunma sanayisinde milli üretim ve teknoloji kapasitesine ulaşmanın, artan tehdit algıları karşısında daha hızlı refleks verebilme kapasitesi oluşturduğunu belirten Kaan, "Askeri radar ve sınır güvenliği, tehdit algılamalarının karşılanmasında ve hızlı istihbarat süreçlerinin işletilmesinde oldukça hayati bir önem arz etmektedir. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamada yüksek teknolojiye sahip milli izleme ve tespit sistemleri, hava savunma top ve füze sistemleri, havadan keşif ve gözetleme, deniz platformları ve gözetleme sistemlerinin milli olarak üretilmesi ileri radar teknolojileriyle mümkün olmaktadır." dedi.