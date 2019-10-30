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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulu toplantısında, Arjantinli Rafael Mariano Grossi yeni başkan olarak görevlendirildi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulu toplantısında, dün yapılan seçimde üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun oyunu alan Arjantinli diplomat Rafael Mariano Grossi, "UAEA'nın yeni başkanı" olarak görevlendirdi.

UAEA Yönetim Kurulu Başkanı ve İsveç’in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikaela Kumlin Granit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Grossi’nin yönetim kurulu tarafından "yeni başkan" olarak görevlendirildiğini söyledi.

Granit, yönetim kurulunda yapılan seçim ve görevlendirmenin ardından UAEA Genel Kurulu'nun 2 Aralık'ta düzenlenmesine karar verdiklerini, Grossi'nin başkanlığının burada onaylanacağını ve yeni başkanın 3 Aralık’ta resmen çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

- Yeni başkan zaman kaybetmek istemiyor

Rafael Mariano Grossi ise, UAEA'nın başkan seçim sürecine ilişkin prosedürlerin sırasıyla tamamlandığını kaydederek, 2 Aralık’ta yapılacak Genel Kurum toplantısı sonrasında başkan olarak çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Yönetim kurulu toplantısının olumlu bir atmosferde geçtiğini kaydeden Grossi, İran ile yapılan nükleer anlaşma başta olmak üzere çeşitli konu başlıklarının kendisini beklediğini, bu nedenle zaman kaybetmeden biran evvel çalışmalara başlamak istediğini dile getirdi.

UAEA Yönetim Kurulu toplantısında dün yapılan oylamada, Arjantinli diplomat Grossi, 35 üye ülkeden 24'nün desteğini alarak başkanlık yarışını kazanmıştı.

Geçen temmuzda UAEA'nın 2009'dan bu yana 3 dönem başkanlığını yapan Japon diplomat Yukiya Amano hayatını kaybetmiş, yeni başkan seçilene kadar geçici başkanlık görevine Rumen diplomat Cornel Feruta getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rafael Mariano Grossi uaea Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Viyana

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