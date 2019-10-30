Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yönetim kurulu toplantısında, dün yapılan seçimde üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun oyunu alan Arjantinli diplomat Rafael Mariano Grossi, "UAEA'nın yeni başkanı" olarak görevlendirdi.

UAEA Yönetim Kurulu Başkanı ve İsveç’in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikaela Kumlin Granit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Grossi’nin yönetim kurulu tarafından "yeni başkan" olarak görevlendirildiğini söyledi.

Granit, yönetim kurulunda yapılan seçim ve görevlendirmenin ardından UAEA Genel Kurulu'nun 2 Aralık'ta düzenlenmesine karar verdiklerini, Grossi'nin başkanlığının burada onaylanacağını ve yeni başkanın 3 Aralık’ta resmen çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

- Yeni başkan zaman kaybetmek istemiyor

Rafael Mariano Grossi ise, UAEA'nın başkan seçim sürecine ilişkin prosedürlerin sırasıyla tamamlandığını kaydederek, 2 Aralık’ta yapılacak Genel Kurum toplantısı sonrasında başkan olarak çalışmaya başlayacağını kaydetti.