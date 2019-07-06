"Karagöz ile Hacivat" gölge oyununu sunan öğrenciler, yazdıkları metinleri seslendirdi ve meddahlık yaptı. Uluslararası öğrenciler, "hayali" olarak adlandırılan gölge oyunu oynatıcılığını başarıyla icra etti.

Öğrencilerin proje kapsamında yemek kültürü, yöresel oyunlar gibi birçok konuda uygulamalı etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Eroğlu, "Kendi kültürümüzü tanıtırken onların da kültürel miraslarını tanıdık. Bunları yaparken onlarla hem tanışarak hem kaynaşarak hem de aktif vatandaşlığı artırarak yola çıktık. Katılımcılarımız Türkiye ve Bursa'yı çok sevdiler. Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdik." diye konuştu.

Eroğlu, projede amaçladıkları hedeflere ulaştıklarını sözlerine ekledi.

