"Uluslararası öğrenciler kültür ve ticaret elçimiz olacak"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi, 35 farklı ülkeden akademik eğitim için gelen bin 200 yabancı uyruklu öğrenciye, ev sahipliği yapıyor.

2007 yılında kurulan ,10 fakülte, 7 meslek yüksekokul, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 14 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim veren Kırklareli Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin ilk tercihleri arasında yerini alıyor.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenistan, Endonezya ve Nijerya gibi 35 farklı ülkeden bin 200 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Her dilden ve renkten uluslararası öğrenciyi üniversitede misafir ettiklerini kaydeden Şengörür, "Bin 200 uluslararası öğrencimiz var. Bu çok önemli bir rakam. Öğrenci sayıları içinde yüzdeye vurursak devlet üniversiteleri arasında ilk 20'de yerimizi aldık. Bizi tercih eden ülkelerden en başta Türkmenistan geliyor." diye konuştu.

Türkiye'de en fazla Endonezyalı öğrencinin de Kırklareli Üniversitesinde bulunduğunu aktaran Şengörür, şöyle devam etti: