Uluslararası oto hırsızlığına yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Avrupa ülkelerinden kiraladıkları lüks otomobilleri Türkiye üzerinden Interpol üyesi olmayan ülkelere götürerek satacakları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha önce düzenlediği operasyonda yurt dışından getirdikleri lüks otomobilleri sahte evrak ve plakalarla farklı ülkelere götüren suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğunu tespit ettiği 5 kişinin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Aralık'ta Beyoğlu'nda bir otele baskın düzenledi.

Operasyonda Mehmet U, Ekrem A, Moldova uyruklu Ion C, Romanya uyruklu Cristian T. ve İgor T. gözaltına alındı. Otelin otoparkında yapılan aramada, Almanya'dan kiralanmış ve üzerinde geçici plaka bulunan 5 lüks otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerin Almanya, İngiltere ve Gürcistan'dan kiraladıkları lüks otomobilleri geçici plakayla yurda soktukları ve farklı ülkelere götürerek satmayı planladıkları öne sürüldü.