Uluslararası Selçuklu Tarihî Coğrafyası Sempozyumu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 25-27 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Selçuklu Tarihî Coğrafyası (Suriye-Irak-Filistin) Sempozyumu düzenlenecek.

“Günümüzde Orta Doğu Meselesi” başlıklı panelle başlayacak olan etkinlikte, Selçukluların Orta Asya’dan başlayarak Akdeniz’e uzanan coğrafyada yazılan tarihi ve bu coğrafya üzerinde oluşturdukları hâkimiyet süreci ele alınacak. Suriye, Irak ve Filistin bölgesindeki Selçuklu varlığının kronolojik olarak tespit edileceği sempozyumda, Selçukluların bölgedeki idari ve kültürel mirası konuşulacak. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Hollanda ve Irak gibi ülkelerden yaklaşık yetmiş bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Önkol Ertunç tarafından hazırlanan “Hilâl-i Münbit” isimli minyatür sergisi de ziyarete açılacak.

