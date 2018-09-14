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“Uluslararası toplum Uygurlar için sesini yükseltmeli”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: - "BM bünyesinde yer alan insan hakları mekanizmalarının yanı sıra uluslararası toplumu da Sincan'daki Müslümanlara yönelik sistematik baskıya son verilmesi için hem çok taraflı hem de tek taraflı olarak harekete geçmeye çağırıyorum"

TBMM (AA) - MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, BM bünyesinde yer alan insan hakları mekanizmalarını ve uluslararası toplumu, Çin'in Sincan bölgesindeki Müslümanlara yönelik sistematik baskıya son verilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Yeneroğlu, AA muhabirine, Çin'in Sincan bölgesinde yaşayan başta Uygur Türkleri olmak üzere Müslümanlara yönelik sistematik baskılara ilişkin açıklama yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Çin'in Sincan bölgesinde Müslüman azınlıklara karşı yapılan insan hakları ihlallerine ilişkin raporuna atıfta bulunan Yeneroğlu, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk bölgesinde, "zoraki siyasi endoktrinasyona, toplu cezalandırmalara, hareket ve iletişim kısıtlamalarına, artan dini kısıtlamalara maruz kalan ve ağır uluslararası insan hakları ihlalleri gözlemlenen başta etnik Kazaklar ve Uygurlar olmak üzere 13 milyon Müslüman Türk"ün yaşadığını hatırlattı.

Yeneroğlu, BM'nin Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin Çin'deki durumu bu yılın Ağustos ayında mercek altına aldığını ve Sincan'ı “hiçbir hakkın uygulanmadığı bölge” olarak tanımladığını belirtti.

Farklı kaynaklarca yayımlanan raporların birbirleriyle örtüştüğüne işaret eden Yeneroğlu şöyle devam etti:

"Raporda yer verilen görüşlere göre, Çin hükümeti etnik ve dini azınlıklara yönelik zulüm içeren kısıtlayıcı önlemlere başvurmaktadır. Yine raporda yer alan bireysel tecrübeler ise yerel yetkililerin ramazan ayı boyunca sahur yapmaya çalışanları fişlediğini ortaya koymaktadır. Yerel makamların Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar üzerindeki baskısının yanı sıra camilerin kapatılması ve dönüştürülmesi, Çin hükümeti tarafından İslam dininin gerekliliklerinin yerine getirilmesinin yasaklandığını göstermektedir."

Yeneroğlu, raporlara göre, Uyguların gözaltı kamplarında tutulduğunu ve zoraki siyasi endoktrinasyona maruz bırakıldığını vurgulayarak "Uluslararası toplum bu husustaki raporları göz ardı etmemeli ve görmezden gelmemelidir." diye konuştu.

"BM bünyesinde yer alan insan hakları mekanizmalarının yanı sıra uluslararası toplumu da Sincan'daki Müslümanlara yönelik sistematik baskıya son verilmesi için hem çok taraflı hem de tek taraflı olarak harekete geçmeye çağırıyorum." diyen Yeneroğlu, Çin'deki Müslümanların yaşadıklarını yakından izlemeye, uluslararası yasalara ve insan hakları standartlarına uyması konusunda Çin hükümetine baskı kurmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Uygurlar

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