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Uluslararası yarışmalara katılacak zeytinyağına erken hasat

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, uluslararası kalite ve sağlığı destekleyen yağların katıldığı yarışmalarda yer alacak zeytinyağları için hasat ve sıkım başladı.

Uluslararası yarışmalara katılacak zeytinyağına erken hasat

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, uluslararası kalite ve sağlığı destekleyen yağların katıldığı yarışmalarda yer alacak zeytinyağları için hasat ve sıkım başladı.
​Yatağan'da, erken hasat zeytinlerin sıkılmasında elde edilen ve yöredeki çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından biri olarak kabul edilen zeytinyağı, sıkma makinelerinin çeşmelerinden akmaya başladı. Erken hasat zeytininden, zeytinyağının şifa veren maddelerinin en az kayıpla üretilebilmesi için 18 derecede işlendi. 2 bin 250 kilogram memecik türü zeytinden, 205 litre zeytinyağı elde edildi.
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Atilla Totoş, yaptığı açıklamada, hasat zamanından önce hasat edilen zeytinlerle yaptıkları sıkımın özel bir aşama olduğunu anlattı. Totoş, "Yeni sıkılan yağı ağzınıza aldığınızda dilinizin etrafını, damaklarınızı ve damağınızın tavanını iğneleyen ve küçük patlamalar şeklinde hissedilen bir dokunuş hissedeceksiniz. Gırtlağınızın nefes borusuyla birleştiği yerde yanma hissi alacaksınız. Bunlar kendiliğinden bir süre sonra geçecek ve sizi rahatsız etmeyecek. Ama asla kötü koku almayacaksınız" dedi.
YARIŞMAYA KATILACAK YAĞI SIKTILAR
Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağıyla ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü de belirten Totoş, "Memecik zeytinin dünyaya yayıldığı yerden erken hasat gerçekleştiriyoruz. Sağlık için zeytinyağı söz konusu olduğunda, bütün Türkiye biliyor ki; Muğla rakipsiz bir yer. Dünyada kalite yarışmalarında, sadece kaliteli zeytinyağı yarışmıyor. Sağlığı destekleyecek özellikleri ön plana çıkan yarışmalar da yapılıyor. Bu yarışmalara katılmak için biz de erken hasadı başlattık. Muğla'nın ilk zeytinyağını bu tesiste akıtıyoruz. Erken hasadın hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

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