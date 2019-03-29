Umarız tekrar moda olmaz! Bunları görünce 'iyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz

Pofuduk montlar, neon saçlar, vatkalar ve yoğun kıvırcık saç permaları. Sizin için o yıllarda bırakmayı umduğumuz perma modellerini bir araya getirdik. Permada kural basit! Ne kadar büyükse o kadar iyi.
Saçtaki elektriklenmeyi en aza indirmek için en az iki şişe saç kremine ihtiyacınız olabilir.
Aslan yelesinin hakkını veren bir saç modeli.
Saç, aşağı doğru uzuyor kadar yukarı doğru büyüyor.
80'lerde kabul edilebilir bir model.
Bu yerçekimine meydan okuyan stilin oluşturulması ne kadar zaman alıyor?
80'ler ruhunu yansıtıyor.
'Saçlarımın kabarık olması umurumda değil'
İŞTE MODA DÜNYASINA ZAMAN ZAMAN GİRİŞ YAPAN DİĞER UNUTULMAZ TRENDLER
SAGGY PANTOLON
Erkekler sanırız pantolonları çekmenin zamanı geldi. New Jersey'de bu pantolonları giymek yasak hatta bin dolara kadar para cezası var ve suç olarak kabul ediliyor.
VATKALAR
1930'larda moda haline gelen vatkalar 1980'lerda tekrar moda oldu. O zamanlarda bellerini daha ince göstermek isteyen kadınlar uzun bir süre boyunca bu şekilde dolaştı. Onları orada bırakma zamanı geldiğini düşünüyoruz.
TAYT MODASI
Yine 80'li yıllarda trend olan bir başka eğilim de tayt modasıydı. O yıllarda elbiselerin ya da eteklerin altına giyilen taytlar, günümüzde pantolonların bir alternatifi hale geldi. Bu moda akımının en kötü yanı sanırız bir döneme damga vuran geyikli ve iç gösteren taytlar.
SİVRİ AYAKKABILAR
Bu uzun çarıklar ortaya çıktıkları dönemde bir statü sembolü olarak kabul ediliyordu. Ucu aşırı sivri olan bu ayakkabılar daha sonra insanların düşüp yaralanmaları nedeniyle yasaklandı.
70'li yıllarda moda olan bu saç kesimlerinin de geçmişte kalması umut verici.
ÇEMBER ETEKLER
İnanması zor ama 1800'lü yıllarda kadınlar bu etekleri giyiyordu. Bu eteklerin içinde demir teller olması nedeniyle birçok kadın kalça problemleriyle karşı karşıya kalmıştı. Kadınların kalçalarına oldukça zarar veren bu etekleri geride bıraktığımız için mutlu olmalıyız.
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