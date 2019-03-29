KADIN

Umarız tekrar moda olmaz! Bunları görünce 'iyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

Geçmişten gümüze bir çok moda trendi geldi ve geçti. Bazıları tekrardan moda olsa da bazıları tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Ancak umarız bu komik saç modelleri bir daha asla geri dönmezler. İşte 80'li yıllara damga vuran 'mega saç' modelleri. Makalede önceki yıllara damga vuran moda akımlarını da görebilirsiniz.

Umarız tekrar moda olmaz! Bunları görünce 'iyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz

Pofuduk montlar, neon saçlar, vatkalar ve yoğun kıvırcık saç permaları. Sizin için o yıllarda bırakmayı umduğumuz perma modellerini bir araya getirdik. Permada kural basit! Ne kadar büyükse o kadar iyi.

Saçtaki elektriklenmeyi en aza indirmek için en az iki şişe saç kremine ihtiyacınız olabilir.
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Aslan yelesinin hakkını veren bir saç modeli.
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Saç, aşağı doğru uzuyor kadar yukarı doğru büyüyor.
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80'lerde kabul edilebilir bir model.
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Bu yerçekimine meydan okuyan stilin oluşturulması ne kadar zaman alıyor?
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80'ler ruhunu yansıtıyor.
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'Saçlarımın kabarık olması umurumda değil'
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İŞTE MODA DÜNYASINA ZAMAN ZAMAN GİRİŞ YAPAN DİĞER UNUTULMAZ TRENDLER

SAGGY PANTOLON
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Erkekler sanırız pantolonları çekmenin zamanı geldi. New Jersey'de bu pantolonları giymek yasak hatta bin dolara kadar para cezası var ve suç olarak kabul ediliyor.

VATKALAR

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1930'larda moda haline gelen vatkalar 1980'lerda tekrar moda oldu. O zamanlarda bellerini daha ince göstermek isteyen kadınlar uzun bir süre boyunca bu şekilde dolaştı. Onları orada bırakma zamanı geldiğini düşünüyoruz.

TAYT MODASI

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Yine 80'li yıllarda trend olan bir başka eğilim de tayt modasıydı. O yıllarda elbiselerin ya da eteklerin altına giyilen taytlar, günümüzde pantolonların bir alternatifi hale geldi. Bu moda akımının en kötü yanı sanırız bir döneme damga vuran geyikli ve iç gösteren taytlar.

SİVRİ AYAKKABILAR

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Bu uzun çarıklar ortaya çıktıkları dönemde bir statü sembolü olarak kabul ediliyordu. Ucu aşırı sivri olan bu ayakkabılar daha sonra insanların düşüp yaralanmaları nedeniyle yasaklandı.

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70'li yıllarda moda olan bu saç kesimlerinin de geçmişte kalması umut verici.

ÇEMBER ETEKLER

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İnanması zor ama 1800'lü yıllarda kadınlar bu etekleri giyiyordu. Bu eteklerin içinde demir teller olması nedeniyle birçok kadın kalça problemleriyle karşı karşıya kalmıştı. Kadınların kalçalarına oldukça zarar veren bu etekleri geride bıraktığımız için mutlu olmalıyız.

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80'li yıllar moda geçmişteki moda trendleri

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