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  4. Ümitcan Uygun ve babası hakkında yeni gelişme! 4,5 yıla kadar hapisleri istendi

Ümitcan Uygun ve babası hakkında yeni gelişme! 4,5 yıla kadar hapisleri istendi

02.03.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Ümitcan Uygun ve babası hakkında yeni gelişme! 4,5 yıla kadar hapisleri istendi

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve babası Mehmet Esen'e yönelik sözleri nedeniyle sevgilisi Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede baba ve oğlunun 7 aydan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in babası Mehmet Esen ve ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Bu arada soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA incelemesinde Sema Esen'de tespit edilen sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Esen'in ölümüyle ilgili hakkında yürütülen soruşturma sürerken, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun, kızının ölümüyle ilgili kendisini suçlayan Mehmet Esen'e yönelik suçlamalarda bulundu. Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Mehmet Esen'in, kızına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine Mehmet Esen'in avukatı, baba ve oğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

4,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık soruşturmasını tamamlayarak Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından iddianame düzenledi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Ümitcan Uygun ve Durak Uygun'un kişinin hatırasına alenen hakaret suçlarını işlediği hususunda kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe oluştuğu belirtildi. Ayrıca şüphelilerin üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, dosya arasında bulunan uzlaştırmacı raporuna göre, tarafların uzlaşamadıkları, buna göre şüpheliler hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açılmasının gerekli olduğu kaydedildi. Baba ve oğlu hakkında 7 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA


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Ankara Aleyna Çakır

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