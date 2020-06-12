HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü

Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 12:50 | Son Güncelleme

Ümraniye'de beton mikserinin pompası yüksek gerilim hattının kablosuna çarptı. Yüksek gerilim hattında patlamaların da yaşandığı olayda mahalleli büyük bir panikle sokağa dökülürken, birçok ev ve işyerinin elektronik eşyaları zarar gördü.

Olay Çamlık Mahallesi Kenevir Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki inşaatta çalışan beton mikserinin pompası, yüksek gerilim hattı kablosuna çarptı. Çarpmayla birlikte yüksek gerilim hattında büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandı. Patlamalar nedeniyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik ekipleri de olay yerine gelerek çalışma yaptı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, kapattı.

MAHALLLELİ, SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yüksek gerilim hattında patlamalar nedeniyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, birçok ev ve işyerinin elektronik eşyaları zarar gördü.

"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Mahalle sakini Bülent Kuran, "İnşaat çalışmasında hiçbir tedbir, iş güvenliği yok. Bomba patladı zannettik. İş makinesi yüksek gerilim kablolarına çarpmış. Evde bir tek beyaz eşya, elektronik eşya sağlam kalmadı. Hepsi gitti. Kim karşılayacak bu zararları" diye konuştu. Başka bir vatandaş ise "Çok korktuk. Büyük bir gürültü ile patladı. Çocuklarım çok korktu. Evin içinde hala duman vardı." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
HDP’li Hüda Kaya'dan Diyanet'e 'Ankara Barosu' eleştirisiHDP’li Hüda Kaya'dan Diyanet'e 'Ankara Barosu' eleştirisi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

Bursa’da bin polisle operasyon

Bursa’da bin polisle operasyon

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Metin Topuz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Metin Topuz açıklaması

Balıkesir'de deprem! (AFAD- Kandilli son depremler)

Balıkesir'de deprem!

HDP’li Hüda Kaya'dan Diyanet'e 'Ankara Barosu' eleştirisi

HDP’li Hüda Kaya'dan Diyanet'e 'Ankara Barosu' eleştirisi

Prof. Dr. Sabri Orman hayatını kaybetti! Sabri Orman kimdir ve nerelidir?

Prof. Dr. Sabri Orman hayatını kaybetti!

Maçka Parkı'ndaki dehşette yeni gelişme: Kırık şişeyi boğazına sapladı

Dehşet olayda yeni ifadeler! 'Kırık şişeyi boğazına sapladı'

Sular ne zaman gelecek? İSKİ, İstanbul'da su kesintisi listesini yayınladı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza listesini yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.