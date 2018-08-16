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Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 10:20 | Son Güncelleme

Ümraniye'de 'de park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken önünde bulunduğu binada hasar oluştu.

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Olay, Necip Fazıl Mahallesi Sudenaz Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın önünde park halinde bulunan Osman A.'ya ait minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler büyüyerek binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLKEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİLDİ

İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracının park halinde bulunduğu binada ve elektrik direğinde de yangın nedeniyle hasar oluştu. Bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yanan araca müdahale etmeye çalışan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Aracın alev alev yanma anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KUNDAKLAMA İDDİASI

İtfaiye ekipleri aracın içerisinde inceleme yaparken polis ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Yangın söndürülmesinin ardından ekiplerin yarım saat çalışmasıyla bölgede yeninden elektrikleri geldi. Polis ekiplerin olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ümraniye yangın

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ağzı olan konuşuyo
BANKALARA HİÇ BİR ŞEY OLMAZ KARLARINA KAR KATIYOR OLAN GARİBAN VATANDAŞA OLUYOR
Kimsin Sen Kimsin!
İÇİMİZDE HAİNLER VARKEN GAVURA GEREK YOK
DÜŞER Mİ DÜŞMEZ Mİ BİLMEM AMA , BOŞ BİR ADAM OLDUĞU KESİN SANKİ ÜLKEDE EKONOMİST YOKMUŞ GİBİ DAMADINI GETİRDİ. ESKİDEN DEVLET KADEMESİNE AKRABA GETİRMEK TOPLUMCA AYIPLANIRDI ŞİMDİ TORPİLDE YANDAŞLIKTA FENOMEN OLDU MEMLEKET
doğru söylemiş damatın ne vasfı varda ekonomi bakanı oluyor, kabinede bile olmaması gerekiyor
yandaş kabilesi ülkeyi zaten batırdı
doğru tespit
ADAM DOĞRU SÖYLEMİŞ ÜLKE HANEDANLIKLA YÖNETİLİRSE BAŞIMIZ BELADAN KURTULMAZ HAZİNE VE MALİYE SIRADAN ADAMLARA BIRAKILACAK YER DEĞİL
soyadin turkkan ama soylemin turkdusmanlariyla ayni bu nasil is
Bakın üretimin olmadığı yerde ithalatçı anlayış ülkeyi yönetemez olan fabrikaları satan bizden öncekiler ne yaptıki diyen sonrada damadı ekonomi bakanı yapan ülkeyi aile şirketine çeviren anlayışla olmaz döviz kuru ayarının faturasını halka ödetmeyin donkişot gibi hayali düşmana gerek yok bak aklın yolu bir olmuyormu iİSTİFA edeceksin yapan gelecek yapamayan gidecek buna Tayyip te dahil telefonda veya herhangi bir ürünü boykot edelim bende zaten yokta önerilen ne oda yabancı biz üretmiyoruz arkadaşlar ithal ediyoruz açıklan görüş doğru olandır katılıyorum ve vatandaş olarak gereğini bekliyorum
Çok küçük düşünüyorsun mesele bu değil mesele TÜRKIYE o güvendiğiniz ABD oyunu ama her oyunun kazanını olacak bu da TÜRKİYE
hadi ordan sende birhalt biliyormuş edasındasın sen değilmisin partisini satıp kaçan senin sözlerin yok hükmündedir keza ülkenide umursadığından değil senden şüphelenmeye başladım .
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