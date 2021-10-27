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  4. Ümraniye'de tüneli kapatıp dans edenler için 'hapis cezası' maddesi devreye sokuldu

Ümraniye'de tüneli kapatıp dans edenler için 'hapis cezası' maddesi devreye sokuldu

27.10.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de araçlarıyla tüneli kapatarak dans eden kişilerin kimlikleri belirlenenlere cezai işlem uygulandı. Ayrı ayrı bin 8 lira para cezasına çarptırılan 3 kişi, haklarında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de tüneli kapatıp dans edenler için 'hapis cezası' maddesi devreye sokuldu

Ümraniye’de Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan tüneli asker eğlencesi nedeniyle araçlarıyla kapatıp, kestikleri yolda dans eden şahısları yakalamak için polis çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında, E.Y., S.Ö. ve Y.M. isimli şahıslar yakalandı.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince her şahsa ayrı ayrı olmak üzere toplam bin 8 TL cezai işlem uygulandı.

3 şahıs, ‘kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere şahıslar adliyeye sevk edildi.

Trafik magandalarının tüneli kapatarak dans ettikleri görüntüler kameraya yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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