Umumi tuvaletler düşündüğünüz kadar tehlikeli mi?

Kural 1 - En tehlikeli yerler en güvenli görünen yerlerdir
İngiltere merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan BioCote, bir kamu tuvaletinde bulunan tüm yüzeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek için numuneler topladı. Ve 50 binden fazla farklı mikroorganizmayla bir arada olduğumuz ortaya çıktı. Beklenmeyebilir ama tuvaletteki en kirli yer lavabo oldu. En çok mikrobu taşıyan lavaboların tuvaletler kadar tamamen temizlenmediği açıklandı. Arizona'da yapılan araştırma sonuçları da aynı sonuca vardı. Bakterilerin sadece %19'u tuvalette, geri kalanın ise lavabolarda olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, zeminlerde, duvarlarda, kapı kollarında da çok sayıda bakteriye rastlandı.
Kural 2 - Detaylara dikkat edin
Umumi tuvaleti ziyaret ettiğinizde, kullanmadan önce bazı şeylere dikkat edin. Doğru tuvalette, sabun, tuvalet kağıdı ve duvardaki temizlik çizelgesi bulunmalıdır. Temizlik tarihi bugün olmalı ve zaman aralıkları birkaç saatten daha fazla olmamalıdır.
Kural 3 - Doğru kapıyı seçin
Şaşırtıcıdır, ancak bilim adamlarına göre, bir tuvalette sadece 2 kabin bulunduğunda bile, insanlar ikincisini seçiyor. Yani, bir tuvalete girdiğinizde seçiminizi ilk kabinden yana kullanın. Çünkü daha az insan kullanıyor dolasıyla daha temiz.
Kural 4 - Konuma uyum
Çantanızı veya eşyalarınızı yere koymanız gerekiyorsa, tuvaletin dışında en güvenli yeri seçin. Ama çantanı elinde tutmak için başka seçeneğiniz yoksa ve verecek kimseniz yoksa, eşyalarınızı yere koymayın. En güvenli yer tuvalet tankıdır.
Kural 5 - Doğru oturun
Klozete oturuş şeklinize dikkat edin. Soldaki görsel kabızlık ve hemoroid problemlerine yol açabilir. Sağdaki görsel sağlık açısından daha iyidir. Bu yüzden, umumi tuvaletlerimizde genellikle acele etmemiz gerektiğinden, yaralanmalardan kaçınmak için 35 ° pozisyonda oturmak daha iyidir. Evinizde ayaklarınızın altına bir kova koymayı deneyebilirsiniz.
Kural 6 - Klozete tuvalet kağıdı sermeyin
Birçok kişi umumi tuvaleti kullanırken klozete tuvalet kağıdı seriyor. Bunun sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz ancak hiç düşündüğünüz gibi değil. İlk olarak, tuvalet koltukları çok akıllı bir şekilde inşa edilmiştir. Onların şekli ve pürüzsüz yüzeyi bakteri yayılmasına izin vermez. İkincisi, çoğu kişi tuvalet kapağını kullandıktan sonra sık sık kapatmayı unutur ve sifon çekildikten sonra bütün bakteriler tuvalet kağıda da dahil olmak üzere tuvaletin her yerine yayılır. Kağıt nemi çok iyi emer ve bakterilerin çoğalmasına ortam oluşturur. Yani, klozete kağıt sermeyin.
Kural 7 - Temiz kullanın
İşiniz bittiğinde, tuvaleti temiz ve doğru şekilde bırakın.
Kural 8 - Ellerini çok iyi yıka
Ellerinizi çok iyi yıkayın, çünkü üzerinde çok fazla zararlı mikroorganizma vardır. Ellerinizi her zaman en az bir dakika sabunlu suyla yıkamalısınız. Ellerinizi yıkadıktan sonra kapı kolları da dahil olmak üzere herhangi bir yüzeye dokumadan oradan ayrılın.
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