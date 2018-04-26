Umumi tuvaletler düşündüğünüz kadar tehlikeli mi?

Kural 1 - En tehlikeli yerler en güvenli görünen yerlerdir

İngiltere merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan BioCote, bir kamu tuvaletinde bulunan tüm yüzeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek için numuneler topladı. Ve 50 binden fazla farklı mikroorganizmayla bir arada olduğumuz ortaya çıktı. Beklenmeyebilir ama tuvaletteki en kirli yer lavabo oldu. En çok mikrobu taşıyan lavaboların tuvaletler kadar tamamen temizlenmediği açıklandı. Arizona'da yapılan araştırma sonuçları da aynı sonuca vardı. Bakterilerin sadece %19'u tuvalette, geri kalanın ise lavabolarda olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, zeminlerde, duvarlarda, kapı kollarında da çok sayıda bakteriye rastlandı.

Kural 2 - Detaylara dikkat edin

Umumi tuvaleti ziyaret ettiğinizde, kullanmadan önce bazı şeylere dikkat edin. Doğru tuvalette, sabun, tuvalet kağıdı ve duvardaki temizlik çizelgesi bulunmalıdır. Temizlik tarihi bugün olmalı ve zaman aralıkları birkaç saatten daha fazla olmamalıdır.

Kural 3 - Doğru kapıyı seçin

Şaşırtıcıdır, ancak bilim adamlarına göre, bir tuvalette sadece 2 kabin bulunduğunda bile, insanlar ikincisini seçiyor. Yani, bir tuvalete girdiğinizde seçiminizi ilk kabinden yana kullanın. Çünkü daha az insan kullanıyor dolasıyla daha temiz.