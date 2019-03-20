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UNIFIL 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 00:23 | Son Güncelleme

UNIFIL 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, 19 Mart 1978'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkan kararla kurulan UNIFIL, 41. yılını ülkenin güneyindeki Rasu'n-Nakura beldesinde bulunan karargahında Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim ve askeri yetkililerin de katıldığı törenle kutladı.

UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col, kutlama töreninde yaptığı konuşmada, UNIFIL güçlerinin Lübnan halkına hizmet etmenin yanı sıra barışı sağlamak ve Lübnan ordusunu güçlendirmek üzere bölgede varlık gösterdiğini ifade etti.

Kalıcı barışın BMGK'nin 1701 ve ilgili diğer kararlarına bağlı olduğunu vurgulayan Del Col, bugünkü kutlamayla BM'nin 41 yıldan bu yana Lübnan devleti ve halkına verdiği önemi düşünme fırsatı buldukları dile getirdi.

UNIFIL'in göreve başladığı günden itibaren çok değişimlerin olduğunu ancak barışı koruma görevinden taviz vermediğini ifade eden Del Col, ülkenin güneyindeki kalıcı barışı sürdürme amacıyla sürekli geleceğe bakılması gerektiğini söyledi.

- Lübnan-İsrail sınırında tespit edilen tünel sayısı 6'ya çıktı

Öte yandan UNIFIL Komutanı General Del Col bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "UNIFIL, Lübnan'ın güneyindeki Mavi Hat bölgesinde 6 tünelin olduğunu tespit etti." dedi.

UNIFIL'in görev yaptığı iki ülke arasındaki sınır bölgesinde zaman zaman yaşanan ihlallere anında müdahale ettiklerini kaydeden Del Col, söz konusu ihlallerin BM'ye sunulan periyodik raporlara da yansıtıldığını belirtti.

Lübnan'a ait Gacar köyünün kuzey bölümündeki İsrail işgalini "kalıcı bir ihlal" olarak nitelendiren Del Col, UNIFIL karargahında aylık olarak Lübnan ve İsrailli askeri yetkililerin yaptığı toplantıların da önemine işaret etti.

İsrail ordusu, 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı. İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu tünellerin imha edildiği duyurulmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, sınır ötesi 5 tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu'nun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

UNIFIL, İsrail ordusunun sınırda 4 tünel ortaya çıkardığını doğrulamıştı.

- Lübnan'daki barış gücü

BMGK'nın 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması, uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükümetinin bölgedeki otoritesinin yeniden sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.

11 Ağustos 2006 tarihli BMGK'nin 1701 sayılı kararına göre görev kapsamına "düşmanlıkların durdurulması, Lübnan'ın güneyindeki Lübnan silahlı kuvvetlerine eşlik etmek ve destek olmak ve sınırların güvenliğinin artırılmasında Lübnan güvenlik güçlerine yardımcı olmak" gibi maddeler de ilave edilmişti. 2006'daki İsrail-Lübnan savaşının ardından ülkedeki asker sayısı artırılan UNIFIL'in bünyesinde 1 Haziran 2017 itibarıyla 40 farklı ülken 10 bin 583 asker görev yapıyor.

Mavi Hat, 2000'de İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

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