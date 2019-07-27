Üniversite adayları, bir günlüğüne Cerrahpaşalı oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın nitelikli bir eğitim almak isteyen, başarılı ve dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi olan köklü bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, "Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz de Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin tercih ettiği bir fakültedir. Cerrahpaşa sadece üniversite giriş sınavında değil, TUS başarısı noktasında da en iyisi konumundadır." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ön kayıt yaptıran 120 üniversite adayının katılımıyla "Bir Günlüğüne Cerrahpaşalı Olmak" etkinliği düzenledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Mehmet Berke İşler ve dereceye giren birçok öğrencinin yer aldığı etkinlikte adaylar bir günlüğüne Cerrahpaşalı olmanın heyecanını yaşadı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, açılış konuşmasında, köklü bir eğitim kurumu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından birisi olduğunu belirtti.