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Üniversite adayları, bir günlüğüne Cerrahpaşalı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın: - "Üniversitemiz nitelikli bir eğitim almak isteyen, başarılı ve dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi olan köklü bir eğitim kurumudur. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz de Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin tercih ettiği bir fakültedir. Cerrahpaşa sadece üniversite giriş sınavında değil, TUS başarısı noktasında da en iyisi konumundadır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın nitelikli bir eğitim almak isteyen, başarılı ve dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi olan köklü bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, "Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz de Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin tercih ettiği bir fakültedir. Cerrahpaşa sadece üniversite giriş sınavında değil, TUS başarısı noktasında da en iyisi konumundadır." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ön kayıt yaptıran 120 üniversite adayının katılımıyla "Bir Günlüğüne Cerrahpaşalı Olmak" etkinliği düzenledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Mehmet Berke İşler ve dereceye giren birçok öğrencinin yer aldığı etkinlikte adaylar bir günlüğüne Cerrahpaşalı olmanın heyecanını yaşadı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, açılış konuşmasında, köklü bir eğitim kurumu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından birisi olduğunu belirtti.

Cerrahpaşa'da ilk kez böyle bir etkinlik yapıldığını dile getiren Aydın, aday öğrencilere, "Gerçekten iyi bir hekim olmak istiyorsanız öncelikle iyi insan olmanız, iletişim becerinizin yüksek olması, karşınızdaki insana anlayışla yaklaşmanız ve sabırlı olmanız gerekiyor." diye seslendi.

Aydın, "Cerrahpaşalı olmanın bir ayrıcalık" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz nitelikli bir eğitim almak isteyen, başarılı ve dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi olan köklü bir eğitim kurumudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkiye'deki araştırma üniversitelerinden biridir. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz de Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin tercih ettiği bir fakültedir. Cerrahpaşa sadece üniversite giriş sınavında değil, TUS başarısı noktasında da en iyisi konumundadır. Son açıklanan TUS sonuçlarına göre fakültemizden 5 öğrenci ilk 10'da yerini aldı. Etkinliğimize katılan buradaki tüm öğrenciler olarak sizler aldığınız sonuçlarla en başarılı öğrenciler arasındasınız. Cerrahpaşa ailesi olarak sizleri de ailemizin bir parçası olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."

- "Öğrencilerimiz çok sayıda vaka görme şansına sahip"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen de öğrencilerin tercih edeceği mesleğin kendi kararları olduğunun altını çizerek, "Hayatınız boyunca bu mesleği yapacaksınız. Eğer tercihiniz tıp olacaksa, seçeceğiniz fakülte, çok geniş bir akademik kadroya, entegre bir eğitim sistemine, çok sayıda vaka görme imkanına sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde saydığı 3 özelliğin de çok iyi olduğunu kaydeden Gönen, şunları aktardı:

"Fakültemize günde yaklaşık 5 bin hasta başvuruyor. Türkiye'nin her tarafından hasta gelmekte. Cerrahpaşa bu hastaların hepsini tedavi etmekle yükümlü bir kurum olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla burada öğrenim gören öğrencilerimiz çok sayıda vaka görme şansına sahiptir. Ayrıca uluslararası ilişkiler anlamında yurt dışında 24 fakülteyle anlaşmamız vardır. Öğretim üyelerimizin ciddi bir yurt dışı ağları mevcuttur. Fakültemiz, ülkemizde tıp eğitimi veren en köklü ve en nitelikli kuruluşların başında gelmektedir."

Daha sonra Prof. Dr. Sait Gönen, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. M. Cem Ar ve Prof. Dr. A. Büge Öz öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlik kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Demirci, "Beynimiz Nasıl Öğreniyor?" başlıklı bir ders yaptı.

İntörn Dr. Alperen Eravşar'ın "Yurt Dışında Cerrahpaşalı Olmak" sunumunun ardından etkinlik Tıbbi Beceri Pratiği ve fakülte turu ile sona erdi.

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