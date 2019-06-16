HABER

ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ STADYUMDAKİ GENEL KURUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEDİRGİN ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

* Ülker Stadyumu'ndaki Genel Kurul'dan yüksek ses geleceğinden tedirgin olan öğrencileri ve velileri rahatlatan anons okul müdüründen geldi * Şişli'de geç kalan bir öğrenci sınava alınmadı.

* Ülker Stadyumu'ndaki Genel Kurul'dan yüksek ses geleceğinden tedirgin olan öğrencileri ve velileri rahatlatan anons okul müdüründen geldi

* Şişli'de geç kalan bir öğrenci sınava alınmadı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK -Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı. Öğrenciler içerde ter dökerken, aileler de çocukları için dua etti. Öte yandan sınava geç kalan bir öğrenci ise sınava giremedi.

ARANDIKTAN SONRA SINAVA ALINDILAR
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Sınav yerlerinden biri de Kadıköy Anadolu Lisesi'di. Üniversite adayları, detaylı arandıktan sonra sınıflara alındı. 180 dakika sürecek olan öğrenciler içerde ter döktü, aileler de dışarda heyecanla bekledi, bazı öğrenci velileri de çocukları için dua etti.

Sınav esnasında okulun yanında bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, öğrenci ve ailelerini tedirgin etti. Sınava girecek öğrencileri ve ailelerini rahatlatan anons okul müdüründen geldi. Okul müdürü gerekli önlemlerin alındığını, ses desibel ölçümlerinin yapıldığını belirtti. Bir öğrenci velisi, "Uzun yıllardır çalışıyor çocuklar üniversitede güzel bir yere girebilmek için. Fenerbahçe'nin kongresi olduğunu duyduk. Biz de veliler olarak çok endişelendik. Yönetimden bir beyefendi geldi, sınav esnasında sessiz olacaklarını söyledi. Bizi biraz rahatlattı. Umarım sonuna kadar sözlerinde dururlar. Şu anda bir gürültü yok. Bekliyoruz kapının önünde" dedi.

GEÇ KALDI; SINAVA GİREMEDİ
Öte yandan Şişli'de bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler aramalardan geçtikten sınra sınav salonlarına alındı. Bazı aileler de çocuklar için dua etti, sınava geç kalan bir öğrenci ise sınava giremedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Sınavın yapıldığı okul
-Sınava girmek için bekleyen öğrenciler
-Okul bahçesinde bekleyen veliler
-Veliler ile röp
-Dua eden veliler
-Genel ve detaylar

(Şişli)
----------------------
-Sınava giren öğrencilerden detay görüntü
-Polisin üst araması yapması
-Ailelerine sarılan öğrencilerden detay görüntü
-Velilerden detay görüntü
-Bazı velilerin Yasin okuması
-Sınava geç kalan bir öğrenciden detay görüntü
-Geç kalan öğrencinin koşarak okula girmesi
-Geç kalan öğrencinin geri dönmesi
-Genel ve detaylar

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Bisiklet tutkunları 21 günde 3 bin 12 kilometre yol gittiBisiklet tutkunları 21 günde 3 bin 12 kilometre yol gitti
Cam kemik hastası kadının büyük azmiCam kemik hastası kadının büyük azmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de deprem!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

TSK'dan İdlib'e büyük sevkiyat

TSK'dan sıcak bölgeye büyük sevkiyat

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.