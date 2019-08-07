'Üniversite tercihlerinde Türkiye ortalaması üzerine çıktık'

Prof. Dr. Aykaç, “Bu sonuçlar uluslararasılaşma alanında elde ettiğimiz başarıları destekler nitelikte. Uluslararası akreditasyonlara sahip bir üniversiteyiz. Akredite edilmiş 54 programımız ile de Türkiye’de bir rekoru elimizde bulunduruyoruz. Yaptığımız çalışmalar, uluslararası iş birlikleri ile dünyada da dikkatleri üzerimize çektik. Yükseköğretimin Oscarları olarak adlandırılan Times Higher Education (THE) Asia Awards 2019’da “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi” dalında Türkiye’den tek üniversite olarak yerimizi aldık ve bu alanda dünyada ilk 7 üniversite arasına girdik. 30’dan fazla uluslararası öğretim üyemiz bulunuyor ve hepsi uluslararası yayına sahip, alanında uzman bilim insanları. Tüm bu başarılar, ülkemizde takip ediliyor. Öğrenciler seçimlerini bilinçli olarak yapıyor. Aramıza katılan tüm öğrenciler, artık büyük İGÜ ailesinin bir parçası. Hepsine hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

“SUNULAN İMKANLAR TERCİHTE ETKİLİ”

Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri doluluk oranlarının birbirine çok yakın olduğunu ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Eğitime çok önem veren bir nesil var. Vakıf üniversitelerinin sunduğu imkânlar öğrencilerin tercihlerinde etkili oluyor. Öğrencilerimize verdiğimiz yabancı dil destekleri, yurtdışı uçak bileti destekleri ve kendi iş yerini kurmak isteyenlere sunduğumuz imkânlarla bir farkındalık yarattık” dedi.