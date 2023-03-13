Üniversiteler Nisan’da açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası afetzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi sonucunda üniversitelerde uzaktan eğitim başladı.

Konu hakkında YÖK tarafından yapılan açıklamada bahar döneminin 20 Şubat’ta online olarak başlayacağı vurgulanırken Nisan ayı için yüz yüze eğitim kararının değerlendirileceği belirtildi. Bu kapsamda Üniversiteler Nisan’da açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÜNİVERSİTELER NİSAN’DA AÇILACAK MI?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan beklenen açıklama geldi. Yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Alınan karar muhalefet tarafından eleştirilere neden olurken, Nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği ifade edilmişti.

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.



