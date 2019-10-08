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Üniversiteli Fahrettin, dere kenarında başından vurulmuş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

FIRAT Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Fahrettin Gül (20), evine 100 metre uzaklıktaki dere kenarında başından silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Üniversiteli Fahrettin, dere kenarında başından vurulmuş bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- FIRAT Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Fahrettin Gül (20), evine 100 metre uzaklıktaki dere kenarında başından silahla başından vurulmuş halde bulundu. Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Fahrettin Gül, sabah erken saatlerde, Keban ilçesi Şahinkaya Mahallesi'ndeki evinden kimseye haber vermeden çıktı. Oğullarının evde olmadığını fark eden aile, Gül'ü kendi imaknarıyla aradı. Sonuç alamayınca da durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri de bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Aile üyelerinin de destek verdiği arama sırasında bir el silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği dere kenarına giden aile üyeleri, oğullarını silahla başından vurulmuş halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Gül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma, ölüm olayının intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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Üniversiteli Fahrettin, dere kenarında başından vurulmuş bulunduÜniversiteli Fahrettin, dere kenarında başından vurulmuş bulunduÜniversiteli Fahrettin, dere kenarında başından vurulmuş bulundu

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