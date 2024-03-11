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  4. Üniversiteli genç 2 gündür kayıptı! Su kanalında cansız bedeni bulundu

Üniversiteli genç 2 gündür kayıptı! Su kanalında cansız bedeni bulundu

11.03.2024 11:30
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Isparta'da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'nun (20), su kanalında cansız bedeni bulundu. Motokurye olarak çalışan Göksu'nun motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Üniversiteli genç 2 gündür kayıptı! Su kanalında cansız bedeni bulundu

Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisindeki su kanalında, dün saat 23.30 sıralarında motosiklet ile yanındaki cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler, sevk edildi. İncelemede, cansız bedenin Emirhan Göksu'ya ait olduğu tespit edildi.

KAYIP-UNIVERSITELI-EMIRHANIN-KANALDA-CA_24428 (3)

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emirhan Göksu'nun, Atabey Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kaldığı, bir süredir motokurye olarak çalıştığı ve motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca ailesinin 9 Mart'ta Emirhan için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

KAYIP-UNIVERSITELI-EMIRHANIN-KANALDA-CA_24428 (3)

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta kayıp
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