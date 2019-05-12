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Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Burdur'da, mart ayında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart günü sabah saatlerinde Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç ile yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ve diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.

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KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobillerin İstiklal Yerleşkesi'nden çıkıştaki ışıklı kavşakta çarpıştığı, kazayı görenlerin ilk müdahalesini yaptığı, ardından da yaralıların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü yer aldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İrem Su Akkaya Burdur

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
öncelikle genç kardeşimize Allahtan rahmet diliyorum, olay 13 mart-kamera kayıtları haberi ve gündem 12 mayıs, duyan da sanacak ki uçak karakutusu
KIRMIZI ARABA RESMEN CİNAYET İŞLEMİŞ YADA İNTAHAR ETMİŞ ÖĞLE GİRİLİRMİ BEKLE YOL HAKKI ANA YOLDAN GELENİN HIZIDA YOK
hadi insan hakları savunucuları hemen şu şöförü savunmaya başlayın , adamın alkol alma hakkına dokunulmasın , herkes istediği gibi alkol alıp trafiğe çıkabilsin, hadi boş durmayın ....
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