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Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü davranışını görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

Bursa’da, üniversite öğrencisi Elif O.'nun (22) köpeğine bağırıp, kötü davrandığı anlar, komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Elif O., emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Elif O.'nun, ifadesinde, "Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci olan Ebru Öz, alt katında oturan, kendisiyle aynı üniversitede öğrenci komşusu Elif O.'nun evinden köpek inleme sesleri gelmesi üzerine balkondan dinlemeye başladı. Komşusunun köpeğine bağırarak, kötü davrandığını fark eden Öz, balkonundan bu anları telefonu kamerasıyla kaydetti. Öz, çektiği görüntüleri Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan ve diğer hayvanseverlerle paylaştı.

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, Elif O.’nun evine gitti. Filiz Ayhan, köpeğine kötü davranan Elif O.’ya, kapı arkasından seslenerek, yardımcı olmak istediklerini ve bakamıyorsa kendisinden alabileceklerini söyledi. Elif O. ise hayvanseverlere kapıyı açmadı ve köpeğini kimseye vermeyeceğini söyledi.

KÖPEĞE EĞİTMEK İÇİN BAĞIRIYORMUŞ

Hayvanseverler, Elif O.’nun tepkisi üzerine Görükle Polis Merkezi’ne giderek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine Elif O.’nun evine gitti. Genç kızı durumla ilgili bilgilendiren ekipler, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Elif O., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Elif O.'nun, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek, "Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum, onu kimseye vermek istemiyorum. İşkence ettiğim iddiası yalan” dediği öğrenildi.

'SOPAYLA DÖVÜYOR' İDDİASI

Alt katından köpek inleme seslerinin yaklaşık 15 gündür geldiğini dile getiren Ebru Öz, "Köpeğin feryadına kayıtsız kalamadım. Bu duruma el koyulması gerekiyor. 15 gündür köpeğin inleme seslerini duyuyorum. Artık dayanamadım ve Hayvanları Koruma Derneği'ne başvurdum. Köpeğin, alt komşumun elinden bir an önce alınması taraftarıyım. Köpeğe, sopayla dövülerek eğitim verilmeye çalışılıyor. Sesleri duyunca çok içimiz acıyor ve bütün komşular camlara çıkıyoruz. Gözü dönmüş bir şekilde olduğu için müdahale edemiyoruz” dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Görüntüleri izledikten sonra harekete geçip, köpeği almak için Elif O.’nun evine giden Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan ise "Bir arkadaşımız, video gönderdi. Küçücük bir köpeğe şiddet videosu. Daha sonra arkadaşlarımızla buluştuk ve bu cana yardımcı olmak için yasal yollara başvurarak köpeği almaya çalışıyoruz. Kişiyle de konuşmaya çalıştık, geldiğimizde bizimle konuşmayı reddetti. Daha sonra polisle görüştük ve suç duyurusunda bulunduk. Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne de haber verdik. Konuyla ilgili herhangi bir şey yapılamazsa Orman Bölge Müdürlüğü devreye girecek ve köpeğe el koyulacak” diye konuştu.

'AĞLAMALARINI DUYUYORUM'

Köpeğine kötü davranan Elif O.’nun karşı komşusu Tuna Ezer de tepki gösterdi. Köpeğin sesini sık sık duyduğunu anlatan Ezer, “Yaklaşık 10 gündür ufaklığın ağlamalarını duyuyorum. Zaman zaman çok fazla sesler geliyor” dedi.

(DHA)

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