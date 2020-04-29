Üniversiteli komşusunun köpeğine kötü davranışını görüntüledi

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci olan Ebru Öz, alt katında oturan, kendisiyle aynı üniversitede öğrenci komşusu Elif O.'nun evinden köpek inleme sesleri gelmesi üzerine balkondan dinlemeye başladı. Komşusunun köpeğine bağırarak, kötü davrandığını fark eden Öz, balkonundan bu anları telefonu kamerasıyla kaydetti. Öz, çektiği görüntüleri Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan ve diğer hayvanseverlerle paylaştı.

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, Elif O.’nun evine gitti. Filiz Ayhan, köpeğine kötü davranan Elif O.’ya, kapı arkasından seslenerek, yardımcı olmak istediklerini ve bakamıyorsa kendisinden alabileceklerini söyledi. Elif O. ise hayvanseverlere kapıyı açmadı ve köpeğini kimseye vermeyeceğini söyledi.

KÖPEĞE EĞİTMEK İÇİN BAĞIRIYORMUŞ

Hayvanseverler, Elif O.’nun tepkisi üzerine Görükle Polis Merkezi’ne giderek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine Elif O.’nun evine gitti. Genç kızı durumla ilgili bilgilendiren ekipler, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Elif O., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Elif O.'nun, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek, "Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum, onu kimseye vermek istemiyorum. İşkence ettiğim iddiası yalan” dediği öğrenildi.