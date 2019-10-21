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Üniversiteye bağışlanan kadavra, 8 yıl sonra gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de 8 yıl önce hayatını kaybeden emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl’ün vasiyeti üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’ne bağışlanan kadavrası, tabutuna beyaz önlükler serilerek, toprağa verildi.  Düzenlenen törende üniversitenin Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de 8 yıl önce hayatını kaybeden emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl’ün vasiyeti üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’ne bağışlanan kadavrası, tabutuna beyaz önlükler serilerek, toprağa verildi.
Düzenlenen törende üniversitenin Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, kadavranın yaklaşık 4 bin 800 kadar doktor adayı tarafından kullanıldığını söyledi.
Eskişehir’de yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl, 2011 yılında 66 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vasiyeti ve yakınlarının onayıyla Deringöl’ün cansız bedeni, eğitimde kullanılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’ne kadavra olarak bağışlandı. Tıp fakültesi öğrencileri anatomi derslerinde, emekli öğretmenin kadavrası üzerinde eğitim gördü. Emekli öğretmen Deringöl’ün kadavrası, düzenlenen törenle toprağa verilirken, üniversitenin Anatomi Anabilim Dalı'nda veda programı yapıldı. Doktor adayları programda Deringöl'ün tabutana beyaz önlükler serdi.
‘4 BİN 800 ÖĞRENCİ BU KADAVRADA EĞİTİM GÖRDÜ’
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, bağışlananların dışında kadavraların ithal edildiğini ifade ederek, “Biz gelen kadavralarımıza, öğrencilerimize daha faydalı olması için dikkatli davranıyoruz. Kendisini Türk toplumuna bağışlamış insanların haricinde ithal kadavra da alıyoruz. Nevzat Deringöl gibi öğretmenlerin topluma örnek olmak amacıyla kendisini bağışlaması hem Eskişehir için hem de Türkiye için örnek bir davranış. Tabi diğer illerimizde de bu tür davranışlar mevcut olmakla birlikte, yurt dışına göre az miktardadır. Kendisinin 8 yıl gibi bir süre, kadavra çalışmasında katkısı olmuştur. Kas yapısını daha sonra ki yıllarda damar ve sinir yapısını daha sonra organlarını, bu şekilde gayet verimli bir kullanımla öğrencilerimize faydalı olmaya çalıştık. Yaklaşık 8 yılda 4 bin 800 kadar öğrencinin mutlaka eli değmiştir, çalışmıştır” diye konuştu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen programın ardından emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl, yakınları, arkadaşları, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı törenle toprağa verildi.

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