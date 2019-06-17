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Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) okudukları fakülte ve yüksekokulları dereceyle bitiren öğrenciler ödüllendirildi.OMÜ Yaşam Merkezi Etkinlik Alanında 18 fakülte ve 2 yüksekokulda dereceye giren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) okudukları fakülte ve yüksekokulları dereceyle bitiren öğrenciler ödüllendirildi.
OMÜ Yaşam Merkezi Etkinlik Alanında 18 fakülte ve 2 yüksekokulda dereceye giren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, 18 fakülte ve 2 yüksekokulun başarı sıralaması göre ilk 3’e giren öğrenciler ödüllendirildi.
Mezuniyet ve ödül törenine Samsun Vali Yardımcı Hasan Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ,Fakülte dekanları ve Öğrencilerin yakınları katıldı. Mezuniyet töreninde konuşma yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sait Bilgiç, “2018 -2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni 19 Mayıs’ın 100. yılında kutlanıyor olması bu mutluluğumuzu daha da arttırmıştır. Derece yapan öğrencilerimizin üniversite ve ailelerine yaşattığı onur ve haklı gururu kutlamak için birlikteyiz. Aldığınız diplomalar ve yaptığınız dereceler bilginin anahtarını size veriyor. Siz dereceye girerek altın anahtara sahip olduğunuz. Bu anahtarla kapıyı açmak, o kapıdan girerek çalışmak ve üretmek sizlerin elindedir. Hayatta işini en iyi yapabilen olmak için bundan sonra daha çok çalışmanız gerekiyor. Doğruluktan, haktan ve hukuktan asla ayrılmayın” dedi.
Öğrenci ailelerine de seslenen Bilgiç, “Bu mutluluğu en çok siz hak ettiniz. Her türlü fedakarlığı yaparak yetiştirdiğiniz evlatlarınız büyüdüler ve her biri farklı alanlarda bilgi ve beceri yüklenerek Türkiye ve bütün insanlığa hizmet etmek için uzun bir yola çıkıyorlar. Emeğiniz ve fedakarlığınız için hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.
Okullarında dereceye giren öğrencilere tablet, saat ve 100. yıla özel basılan tişört ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere ödül
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