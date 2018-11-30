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Ünlü annelerden kilo verme sırları! Bakın doğum sonrası kilolarını nasıl verdiler?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 30.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Hamilelik, hamilelik sonrası kiloyla baş etmenin yanı sıra sevinç, heyecan, mutluluk ve üzüntü gibi birçok duyguyu da beraberinde getiriyor. Ancak ünlüler için formda olmak daha önemli. Beslenme uzmanı Lisa DeFazio, ''ünlüler göz önünde oldukları için eski formlarına kavuşmak için büyük bir çaba içinde oluyorlar, çünkü kariyerleri buna bağlı'' diye konuşuyor. Bizler de hamilelik sonrası hemen kilo veren ünlülerin sırlarını bir araya getirdik. İşte birçok anneye ilham kaynağı olan ünlü anneler.

Ünlü annelerden kilo verme sırları! Bakın doğum sonrası kilolarını nasıl verdiler?

JENNIFER LOPEZ

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Şarkıcı Jennifer Lopez hamilelik sonrası verdiği kilolar şaşkınlık yaratmıştı. Jennifer, kilolardan kurtulmak için ilk başlarda hafif yürüyüşlerle antrenman yaptı. Daha sonra 6 km koşu, 18 km bisiklet sürme antrenmanlarına başladı. Lopez bu durumu şöyle açıklıyor: '' Önemli olan şey aslında bunları ne kadar sıklıkta yaptığınız. Vücudunuzu bu sporlara adapte etmelisiniz ki, sonuçlarını alabilesiniz.''

HALLE BERRY

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Halle Berry, kızı Nahla'ya hamileyken 15 kilo almış ancak aldığı kiloları hemen vermeyi başarmıştı. Berry, kilolarını porsiyonları az tutarak, kızartılmış yiyeceklerden uzak durarak ve tuzsuz beslenerek verdi. Daha çok çorba, su, yeşil yapraklı sebze, kahverengi pirinç ve balık tüketiyordu.

ALESSANDRA AMBROSIO

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Küçük porsiyonlar, beyaz yerine kahverengi pirinç ve bol salata tüketmek Victoria's Secret modelinin kilo vermesine yardımcı oldu. Doğumdan sadece 3 ay sonra 20 kilo verdi ve hızla podyumlara geri döndü.

JESSICA ALBA

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Jessica Alba kızı Honor'a hamileyken 15 kilo aldı. İlk aşamada kasları güçlendiren 20 dakikalık egzersiz yaptı. Daha sonra Burpee egzersizi yaparak kilolarından kurtulmayı başardı.

BEYONCE

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Hareketli sahne şovlarıyla hafızalara kazınan Beyonce, hamilelik kilolarını çok dert etmeyen ünlülerden. Ama onun da kilo kaybetme sırları var tabii. Beyonce, doğum sonrası verdiği röportajda şöyle konuşmuştu: ''Aslında bu tüm kadınların bildiği bir şey. Bol bol emzirmek. Çoğunu emzirmeden kaybettim. Kadınlar emzirebiliyorlarsa buna devam etmeliler. Hem bebek hem de kendileri için.''

REESE WITHERSPOON

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Üç çocuk annesi Reese, her hamileliğinden sonra tekrar eski formuna hemen kavuşmasıyla dikkat çekiyor. Reese, kiloları hemen vermesini ise sabahları giyinirken bile dans etmesine bağlıyor. Ünlü oyuncu kadınlara kiloların çok dert edilmemesi gerektiğini sağlıklı bir şekilde verilmesi gerektiğini söylüyor.

HEIDI KLUM

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Oğlu Henry ile 16 kilo alan Heidi, doğumdan çok az bir süre sonra podyumlara dönerek herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Beyaz ekmeği, alkolü, nişastalı karbonhidratları, belirli meyveleri, trans yağları keserek, karnabahar, somon, tavuk, mantar, fındık, yumurta ve fasülye gibi gıdalara tüketmeye yönelen Klum, koşu bandında yürümeyi de ihmal etmemiş.

KIM KARDASHIAN

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3 çocuk annesi Kim Kardashian, ikinci çocuğundan sonra 30 kilo vermesiyle çok konuşulmuştu. Kardashian'ın bu kadar kilo vermesinin sırrı ise düşük karbonhidrat diyeti olarak bilinen Atkins diyeti uygulamasıydı. Bu diyet sağlıklı yağ ve lif tüketimini teşvik ediyor.

JESSİCA SIMPSON

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Hamilelik kilolarıyla bir süre boyunca magazin gündemini meşgul eden Jessica, eski formuna kavuştuktan sonra verdiği röportajda şöyle konuşmuştu: ''Kilo verme süreci çocuğumu emzirmeme engel olmadı. Hem kilo verip hem de çoğumu emzirebiledim. Günde 8 bin adımla 10 bin adım atmaya çalıştım. Daha sağlıklı beslendim ve gördüğünüz gibi şimdi bu durumdayım.''

JENNİFER GARNER

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Ben Affleck'le evliliğinden 4 çocuğu bulunan Jennifer Garner'ın eski formuna kavuşması 2 ay içinde gerçekleşmiş, basının karşısına çıktığında şaşkınlık yaratmıştı. Jennifer ise kadınlara şu mesajı vermişti: ''Hareket edin. Çocuklarınızla oynayın hem siz hem de çocuklarınız mutlu olacak. 45 dakika içinde, ortalama kadın çocuklarla oynarken 200 kaloriyi yakabilir.''

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