Ünlü annelerden kilo verme sırları! Bakın doğum sonrası kilolarını nasıl verdiler?

JENNIFER LOPEZ Şarkıcı Jennifer Lopez hamilelik sonrası verdiği kilolar şaşkınlık yaratmıştı. Jennifer, kilolardan kurtulmak için ilk başlarda hafif yürüyüşlerle antrenman yaptı. Daha sonra 6 km koşu, 18 km bisiklet sürme antrenmanlarına başladı. Lopez bu durumu şöyle açıklıyor: '' Önemli olan şey aslında bunları ne kadar sıklıkta yaptığınız. Vücudunuzu bu sporlara adapte etmelisiniz ki, sonuçlarını alabilesiniz.'' HALLE BERRY Halle Berry, kızı Nahla'ya hamileyken 15 kilo almış ancak aldığı kiloları hemen vermeyi başarmıştı. Berry, kilolarını porsiyonları az tutarak, kızartılmış yiyeceklerden uzak durarak ve tuzsuz beslenerek verdi. Daha çok çorba, su, yeşil yapraklı sebze, kahverengi pirinç ve balık tüketiyordu. ALESSANDRA AMBROSIO Küçük porsiyonlar, beyaz yerine kahverengi pirinç ve bol salata tüketmek Victoria's Secret modelinin kilo vermesine yardımcı oldu. Doğumdan sadece 3 ay sonra 20 kilo verdi ve hızla podyumlara geri döndü. JESSICA ALBA Jessica Alba kızı Honor'a hamileyken 15 kilo aldı. İlk aşamada kasları güçlendiren 20 dakikalık egzersiz yaptı. Daha sonra Burpee egzersizi yaparak kilolarından kurtulmayı başardı.

BEYONCE Hareketli sahne şovlarıyla hafızalara kazınan Beyonce, hamilelik kilolarını çok dert etmeyen ünlülerden. Ama onun da kilo kaybetme sırları var tabii. Beyonce, doğum sonrası verdiği röportajda şöyle konuşmuştu: ''Aslında bu tüm kadınların bildiği bir şey. Bol bol emzirmek. Çoğunu emzirmeden kaybettim. Kadınlar emzirebiliyorlarsa buna devam etmeliler. Hem bebek hem de kendileri için.'' REESE WITHERSPOON Üç çocuk annesi Reese, her hamileliğinden sonra tekrar eski formuna hemen kavuşmasıyla dikkat çekiyor. Reese, kiloları hemen vermesini ise sabahları giyinirken bile dans etmesine bağlıyor. Ünlü oyuncu kadınlara kiloların çok dert edilmemesi gerektiğini sağlıklı bir şekilde verilmesi gerektiğini söylüyor. HEIDI KLUM Oğlu Henry ile 16 kilo alan Heidi, doğumdan çok az bir süre sonra podyumlara dönerek herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Beyaz ekmeği, alkolü, nişastalı karbonhidratları, belirli meyveleri, trans yağları keserek, karnabahar, somon, tavuk, mantar, fındık, yumurta ve fasülye gibi gıdalara tüketmeye yönelen Klum, koşu bandında yürümeyi de ihmal etmemiş.