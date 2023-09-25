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    4. Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu! 'Türkiye'nin istikbali değişecek' dedi ve tarih verdi

    Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın kehanetleri gündem oldu! 'Türkiye'nin istikbali değişecek' dedi ve tarih verdi

    25.09.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Açıklamaları ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Evrim Akın'ın YouTube programına konuk oldu. Merkür gerilemesi ile ilgili merak edilenleri anlatan Sayarı, burçları nelerin beklediğini açıklarken Türkiye'nin geleceğine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü astrolog 'Türkiye'nin istikbali değişecek' diyerek tarih verdi...

    Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her şey Var’da yaptığı burç yorumlarıyla tanınan astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Evrim Akın'ın YouTube'daki 'Pijama Sohbetleri' programının konuğu oldu. Merkür gerilemesinin burçlar üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde anlatan Sayarı, Türkiye'nin geleceğine dair yorumlar da yaptı.

    Sayarı, 'Türkiye'nin istikbali değişecek' diyerek tarih verdi öngürülerini tek tek tek anlattı. Ünlü astrologun bu açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu. Nuray Sayarı, 'Türkiye'de yer altı mücizeleri ortaya çıkabilir. Bir takım sandıklar ortaya çıkabilir. Hazineler çıkabilir. Astrolojik anlamda sır perdesi aralanacak.

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    20-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de çok bomba haberler duyacağız. Yerden altın mı fışkırır. Petrol mü fışkırır bilemiyorum. Ama bu tarihler arası Türkiye çok büyük bir zenginliğe girecek. Bütün dünyanında gözü ülkemizin üzerinde olacak. Bu tarihler çok bingo bir dönem.

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    Türkiye'nin istikbali bu tarihlerde değişiyor. Büyük bir dönüşüme ve değişime giriyoruz.'' açıklamalarında bulundu.

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