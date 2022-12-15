HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ünlü bir yerden nevresim sipariş etti, paketten çıkan hayatının şokunu yaşattı

Ünlü bir yerden nevresim sipariş etti, paketten çıkan hayatının şokunu yaşattı

15.12.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da internetten alışveriş yaparak 300 TL'ye nevresim takımı satın aldığını sanan kadın paketi açınca hayatının şokunu yaşadı. Alışveriş sitesi nevresim takımı bekleyen kadına 3 adet bez parçası gönderdi. Nejla Sarıçiçek başına gelen olaydan ders çıkardığını ifade ederek, "Ben bunları ünlü bir yerden sipariş ettim ama bundan sonra güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmam. Herkesi uyarıyorum lütfen güvenilir olmayan sitelerden alış veriş yapamayın" dedi.

Olay, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 50 yaşımdaki Nejla Sarıçiçek, internette gezinirken bir markanın uygun fiyata nevresim takımını gördü. Sarıçiçek, beğendiği nevresim takımınım siparişini verdi. Sarıçiçek, 2 gün sonra eve ulaşan kargo paketini açtığına gördüklerine inanamadı.

Screenshot_1

BEZ PARÇASI GÖNDERDİLER

Nevresim takımı bekleyen Sarıçiçek’e 3 adet bez parçası geldi. Hemen satın aldığı firmayı arayan Sarıçiçek, muhatap bulamadı ve sonrasında ise telefon numarası engellendi.

''ÜNLÜ BİR YERDEN SİPARİŞ ETTİM''

Nejla Sarıçiçek başına gelen olaydan ders çıkardığını ifade ederek, "Ben bunları ünlü bir yerden siipariş ettim ama bundan sonra güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmam. Herkesi uyarıyorum lütfen güvenilir olmayan sitelerden alış veriş yapamayın" dedi.

Öte yandan Sarıçiçek, olayla ilgili hukuki yollara da başvuracağını belirtirken, Sarıçiçek kendisine gönderilen bez parçalarını ise yakınlarına esprili bir dille gösterip dolandırıldığını söyledi.

Screenshot_2

Screenshot_3

Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı! Dolandırıcıların yeni yöntemi dikkatten kaçıyor Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı! Dolandırıcıların yeni yöntemi dikkatten kaçıyor

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı kadına Diyojen sendromu incelemesiYaşlı kadına Diyojen sendromu incelemesi
İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!
Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa...

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa...

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.