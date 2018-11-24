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Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2018 15:01 | Son Güncelleme

Ünlü fast food zinciri Teddy's Bigger Burgers'in ABD'nin Hawaii Adası'ndaki şubesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çalışanlar, hamburger eti pişirilen ızgarada fare pişirip görüntüleri kaydettiler.

Hawaii'de burger zincirleri olan Teddy's Bigger Burger'de, restoran çalışanları, hamburger etinin pişirildiği ızgaranın üzerine fare koyup pişirdiler ve bu anları kameraya kaydettiler. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle beraber restoran kapatıldı ve olaya karışan iki çalışanın işine son verildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Restoran zincirinin yöneticisi Richard Stula, yaşanan korkunç olay hakkında açıklamada bulundu. Stula, "Eski genç bir çalışanımızın yaptığı ve kaydettiği korkunç bir olay yaşandı. Olayın detaylarını araştırıyoruz" ifadelerini kullanırken, restoranın denetimden sonra tekrar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Restoranın geçtiğimiz yıl yapılan rutin hijyen kontrollerinde tam not aldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FAST FOOD ZİNCİRİ Teddy's Bigger Burgers ABD

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