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Ünlü güzel sırrını açıkladı! Bal sayesinde bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi bal, söz konusu cilt bakımı olduğunda da harikalar yaratıyor ve bebek gibi bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız çeşitli bal maskeleri; cildinizi nemlendiriyor, arındırıyor, sivilceleri azaltıyor ve size daha sağlıklı bir cilt sunuyor. Peki, balı cilt bakımında nasıl kullanabilirsiniz?

Ünlü güzel sırrını açıkladı! Bal sayesinde bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz...

Pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Ama böyle güzel bir sonuca ulaşmak hiç de kolay değil. Yüz temizleyiciler, tonikler, nemlendiriciler, peelingler ve maskeler ile cildinize düzenli olarak bakım yapmanız gerekir. Siz de cildinize gerekli özeni göstermek istiyor; ancak bunun için doğal bir çözüm arıyorsanız bal içerikli maskeler tam da size göre! Yalnızca balı kullanarak ya da evde bulunan diğer malzemelerle karıştırarak göz alıcı bir cilde sahip olabilirsiniz.

BALIN CİLT BAKIMINDA KULLANIMI

KOLAY BAL MASKESİ

Malzemeler: 1-2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: Tek bir malzemeyle bebek gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu maskeyi mutlaka denemelisiniz! Pamuğu bala batırın ve yüzünüze, özellikle sivilceli bölgelere sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Bu pratik maske sayesinde pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ CİLT MASKESİ

Malzemeler: 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı süt ya da ayran, 1 yumurta sarısı

Hazırlanışı: Kuru bir cilde sahipseniz oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu maske tam da size göre! Bir kasenin içine balı, sütü ve yumurta sarısını katıp güzelce karıştırın. Temizlenmiş cildinize masaj yaparak uygulayın ve maskeyi yüzünüzde 20 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın. İşte bu kadar basit!

ANTİOKSİDAN ETKİLİ NEMLENDİRİCİ CİLT MASKESİ

Malzemeler: 2 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı: Cildinizde antioksidan ve nemlendirme etkisi yaratacak bu maskede, bala bu sefer tarçın eşlik ediyor. Bu iki malzemeyi bir kasenin içinde iyice karıştırın ve maskeyi yüzünüze sürün. Cildinizde yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve bir kağıt havlu yardımıyla nazik bir şekilde kurulayın. Cildinizi nemlendiren bu maskeyi haftada iki defa uygulayabilirsiniz.

SİVİLCE ÖNLEYİCİ CİLT MASKESİ

Malzemeler: 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı ezilmiş avokado, 1 yumurta sarısı

Hazırlanışı: Malzemelerin hepsini bir kasede karıştırın ve hazırladığınız maskeyi yüzünüze dairesel hareketlerle sürün. Maskeyi yüzünüzde 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın ve nazik hareketlerle kurulayın. Haftada bir kere uygulayabileceğiniz bu maske sayesinde sivilceleriniz azalacak ve pürüzsüz bir cilde sahip olacaksınız.

Bal içeren bu muhteşem maskeler sayesinde hayalinizdeki cilde kavuşabilirsiniz. Ama bunun için öncelikle hazırladığınız maskeyi yüzünüzde küçük bir bölgede test etmeniz gerekir. Aksi takdirde özellikle hassas bir cildiniz varsa yüzünüzde kızarıklıklar oluşabilir, kaşıntı başlayabilir veya alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.

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