Ünlü güzel sırrını açıkladı! Bal sayesinde bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz...

Pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Ama böyle güzel bir sonuca ulaşmak hiç de kolay değil. Yüz temizleyiciler, tonikler, nemlendiriciler, peelingler ve maskeler ile cildinize düzenli olarak bakım yapmanız gerekir. Siz de cildinize gerekli özeni göstermek istiyor; ancak bunun için doğal bir çözüm arıyorsanız bal içerikli maskeler tam da size göre! Yalnızca balı kullanarak ya da evde bulunan diğer malzemelerle karıştırarak göz alıcı bir cilde sahip olabilirsiniz.

BALIN CİLT BAKIMINDA KULLANIMI

KOLAY BAL MASKESİ

Malzemeler: 1-2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: Tek bir malzemeyle bebek gibi bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu maskeyi mutlaka denemelisiniz! Pamuğu bala batırın ve yüzünüze, özellikle sivilceli bölgelere sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Bu pratik maske sayesinde pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ CİLT MASKESİ

Malzemeler: 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı süt ya da ayran, 1 yumurta sarısı

Hazırlanışı: Kuru bir cilde sahipseniz oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu maske tam da size göre! Bir kasenin içine balı, sütü ve yumurta sarısını katıp güzelce karıştırın. Temizlenmiş cildinize masaj yaparak uygulayın ve maskeyi yüzünüzde 20 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın. İşte bu kadar basit!