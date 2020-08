Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile asimetrik duruşu kapatıp...

Bunu önlemek için ince olan kaşınızı daha yoğun ve gür olan kaşınıza göre düzeltebilirsiniz. Bunun için kaşlarınızın seyrek olan kısımlarını, kaş renginize uygun bir kaş kiti ile doldurun. Eğer kaşlarınız düşükse üst kısma daha fazla kaş kontürü uygulayarak kaşlarınızın daha kalkık görünmesine yardımcı olabilirsiniz.

GÖZLER

Her iki gözünüz arasında belirgin bir farklılık varsa bunu koyu renkli bir far ya da göz kalemi yardımıyla yok edebilirsiniz. Eğer gözlerinizin büyüklüğü birbirinden farklıysa küçük olan gözünüzün kenarlarını uzak mesafeden çerçeveleyebilirsiniz. Gözlerinizi eşitlerken eyeliner yerine göz kalemi ya da far tercih etmeniz çok önemli. Çünkü keskin hatları nedeniyle eyeliner daha sert bir geçiş oluşturur. Oysaki daha doğal bir görünüm için yumuşak geçişler daha iyi sonuç verir.

DUDAKLAR

Dudaklarınızda da yüzünüze oranla asimetrik bir duruş olabilir. Bunu önlemek için öncelikle dudağınızın yüzünüze göre doğru konumunu belirlemeniz gerekiyor. Ardından daha yüksek görünmesini istediğiniz yere aydınlatıcı, arka planda tutmak istediğiniz bölüme ise kontür yapabilirsiniz. Bunun için ince ve keskin uçlu bir dudak fırçası size yardımcı olacaktır.