Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile asimetrik duruşu kapatıp...

Bedenimizde iki tane olan hiçbir organımız aynı büyüklüğe ya da görünüme sahip değil. Bu fark, bazı kişilerde daha az dikkat çekse de bazı kişilerde çok daha belirgin olabilir. Yüzünüzdeki asimetri eğer sizi rahatsız ediyorsa bazı makyaj teknikleri ile bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

YANAKLAR

Eğer yüzünüzde yanaklarınızın büyüklüğünde ya da elmacık kemiklerinizin konumunda belirgin bir farklılık varsa bunu kontür yöntemi ile kolayca gizleyebilirsiniz.

İlk olarak kontür paletinizden cilt tonunuza uygun bir renk seçerek fırçanızın üzerine yeterli miktarda alın. Sonrasında daha büyük ya da yukarıda olan elmacık kemiğinizin en alt köşesinden diğer yöne doğru kalın bir kontür çizgisi çekin. Oluşan tabakayı kalın bir dağıtma fırçası yardımıyla dağıtın. Kontürün en üst kısmına kapatıcı ve aydınlatıcı uygulayın. Bu sayede yanaklarınız daha eşit bir görünüme kavuşacak ve aydınlatıcı uyguladığınız yer ön plana çıkacak, koyu alanlar ise arka planda kalacaktır.

KAŞLAR

Yüzümüzün en çok dikkat çeken noktalarından biri olan kaşlarımızdaki simetri bozukluğu, genelde hemen fark edilir. Kaşlarınızın biri ince diğeri daha kalın ya da biri yukarıda diğeri aşağıda ise kaşlarınız asimetrik demektir.