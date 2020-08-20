Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile asimetrik duruşu kapatıp...

Bedenimizde iki tane olan hiçbir organımız aynı büyüklüğe ya da görünüme sahip değil. Bu fark, bazı kişilerde daha az dikkat çekse de bazı kişilerde çok daha belirgin olabilir. Yüzünüzdeki asimetri eğer sizi rahatsız ediyorsa bazı makyaj teknikleri ile bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.
YANAKLAR
Eğer yüzünüzde yanaklarınızın büyüklüğünde ya da elmacık kemiklerinizin konumunda belirgin bir farklılık varsa bunu kontür yöntemi ile kolayca gizleyebilirsiniz.
İlk olarak kontür paletinizden cilt tonunuza uygun bir renk seçerek fırçanızın üzerine yeterli miktarda alın. Sonrasında daha büyük ya da yukarıda olan elmacık kemiğinizin en alt köşesinden diğer yöne doğru kalın bir kontür çizgisi çekin. Oluşan tabakayı kalın bir dağıtma fırçası yardımıyla dağıtın. Kontürün en üst kısmına kapatıcı ve aydınlatıcı uygulayın. Bu sayede yanaklarınız daha eşit bir görünüme kavuşacak ve aydınlatıcı uyguladığınız yer ön plana çıkacak, koyu alanlar ise arka planda kalacaktır.
KAŞLAR
Yüzümüzün en çok dikkat çeken noktalarından biri olan kaşlarımızdaki simetri bozukluğu, genelde hemen fark edilir. Kaşlarınızın biri ince diğeri daha kalın ya da biri yukarıda diğeri aşağıda ise kaşlarınız asimetrik demektir.
Bunu önlemek için ince olan kaşınızı daha yoğun ve gür olan kaşınıza göre düzeltebilirsiniz. Bunun için kaşlarınızın seyrek olan kısımlarını, kaş renginize uygun bir kaş kiti ile doldurun. Eğer kaşlarınız düşükse üst kısma daha fazla kaş kontürü uygulayarak kaşlarınızın daha kalkık görünmesine yardımcı olabilirsiniz.
GÖZLER
Her iki gözünüz arasında belirgin bir farklılık varsa bunu koyu renkli bir far ya da göz kalemi yardımıyla yok edebilirsiniz. Eğer gözlerinizin büyüklüğü birbirinden farklıysa küçük olan gözünüzün kenarlarını uzak mesafeden çerçeveleyebilirsiniz. Gözlerinizi eşitlerken eyeliner yerine göz kalemi ya da far tercih etmeniz çok önemli. Çünkü keskin hatları nedeniyle eyeliner daha sert bir geçiş oluşturur. Oysaki daha doğal bir görünüm için yumuşak geçişler daha iyi sonuç verir.
DUDAKLAR
Dudaklarınızda da yüzünüze oranla asimetrik bir duruş olabilir. Bunu önlemek için öncelikle dudağınızın yüzünüze göre doğru konumunu belirlemeniz gerekiyor. Ardından daha yüksek görünmesini istediğiniz yere aydınlatıcı, arka planda tutmak istediğiniz bölüme ise kontür yapabilirsiniz. Bunun için ince ve keskin uçlu bir dudak fırçası size yardımcı olacaktır.
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