Ünlü influencer, kedi gözü makyajının püf noktalarını açıkladı! Herkes aynı hatayı yapıyor..."

Makyaj çok eski dönemlere kadar dayanan bir kavram. Günümüzde kadınların büyük bir bölümü makyaj malzemeleri ile içli dışlıdır. Düğün, yıl dönümü ve doğum günü gibi özel günlerde stillerini tamamlamak için yaptıkları makyaj sadece böyle günler ile sınırlı kalmaz. Birçok kadın, bakımına fazlasıyla dikkat ettiği için sinemaya, alışverişe veya küçük gezintilere çıkarken de makyaj yapmayı tercih ederler. Kedi gözü makyajını tercih eden kadınlar genellikle özel günlerde bu makyajı yaparlar. Çünkü kedi gözü makyajı biraz iddialı ve göz alıcı bir makyajdır. Eğer tarzına düşkün biriyseniz kedi gözü makyajını giyiminize uyum sağlayarak kullanabilirsiniz.

KEDİ GÖZÜ MAKYAJI NASIL YAPILIR?

1920'li yıllardan beri devam eden bir akım olan kedi gözü makyajını kendiniz de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Güzelliğinize güzellik katmak için bu makyajı şu adımları takip ederek yapabilirsiniz: