Ünlü influencer, kedi gözü makyajının püf noktalarını açıkladı! Herkes aynı hatayı yapıyor..."

Makyaj çok eski dönemlere kadar dayanan bir kavram. Günümüzde kadınların büyük bir bölümü makyaj malzemeleri ile içli dışlıdır. Düğün, yıl dönümü ve doğum günü gibi özel günlerde stillerini tamamlamak için yaptıkları makyaj sadece böyle günler ile sınırlı kalmaz. Birçok kadın, bakımına fazlasıyla dikkat ettiği için sinemaya, alışverişe veya küçük gezintilere çıkarken de makyaj yapmayı tercih ederler. Kedi gözü makyajını tercih eden kadınlar genellikle özel günlerde bu makyajı yaparlar. Çünkü kedi gözü makyajı biraz iddialı ve göz alıcı bir makyajdır. Eğer tarzına düşkün biriyseniz kedi gözü makyajını giyiminize uyum sağlayarak kullanabilirsiniz.
KEDİ GÖZÜ MAKYAJI NASIL YAPILIR?
1920'li yıllardan beri devam eden bir akım olan kedi gözü makyajını kendiniz de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Güzelliğinize güzellik katmak için bu makyajı şu adımları takip ederek yapabilirsiniz:
Kusursuz bir görüntü için eyelinerın koyu ve ince uçlu olmasına dikkat edin.
Keskin hatları kolayca verebilmek için jel eyelinerlar yerine likit eyelinerları kullanın.
Göz çevresinin nemli olmasına özen gösterin.
Göz bazı veya kapatıcı yardımıyla göz kapağınızı nemlendirin.
Daha sonra üst göz kapağınızdaki kirpiklerin altına siyah göz kalemi çekin.
Bu işlem makyajınızın bir bütün olmasını ve kirpiklerinizin daha dolgun olmasını sağlar.
İsteğe bağlı olarak alt kirpiğinizin iç tarafına da kalem çekebilirsiniz.
Ancak bu durum gözünün daha küçük görülmesine sebep olur.
Makyajı en iyi şekilde yapmak için yavaş yavaş ilerleyin.
Daha sonra göz kapağının orta kısmından sonuna doğru bir çizgi çekin.
Diğer bir adıma geçin ve göz kapağının ortasından göz pınarınıza doğru çizgiyi uzatın.
Keskin bir kuyruk, kedi gözü makyajının en önemli adımıdır.
Göz kapağınızın en köşe noktasından 45 derecelik bir açı yaparak düz bir çizgi çekin.
Eğer ki düz bir çizgi yaparken zorlanırsanız kredi kartı veya şeffaf banttan yararlanabilirsiniz.
Çizgiyi doğru çektikten sonra isteğiniz kalınlığa getirebilirsiniz.
Çizgi çekerken fazlaya kaçarsanız bunu silmek yerine pamuk çubuk veya makyaj temizleyicisi yardımı ile temizleyebilirsiniz.
Makyajın öne çıkması için kirpikleriniz önemli bir rol oynar.
Dolgun ve kıvrık kirpikler, kedi gözü makyajının harika bir görünüm kazanmasını sağlar.
Kirpiklerinizi kıvırın ve rimelinizi sürün.
Çok yoğun bir makyaj olmasından dolayı doğal tonlar ile tamamlanmalıdır.
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