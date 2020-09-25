Ünlü isimlerin daha öce görülmemiş fotoğrafları müzayedeye çıkıyor

Aralarında Paul McCartney’nin eski sevgilisi olan Heather Mills ve Sam Fox gibi isimlerin olduğu fotoğraflar 30 yıl sonra ortaya çıktı. Binlerce modelin daha önce görülmemiş çıplak fotoğrafları, müzayedede satışa çıkacak.

Philip Raymond-Barker'in deklanşöre bastığı bu fotoğrafların arasında 1984 yılında verdiği üstsüz pozla olay olan Kathy Lloyd’un efsane karesi de yer alıyor. 1980'lerin ortalarında fotoğrafçının Londra’daki stüdyosunda çekilen karelerin 100 ila 150 streline alıcı bulması bekleniyor.

Müzayedeci Philip Allwood, "Bu fotoğraflar 30 yıldan daha eski, ancak modeller hala çok popüler. Hayranlarının bu müzayedeye ilgi göstereceğini düşünüyoruz" dedi.

