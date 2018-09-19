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Ünlü isimlerin fiziksel kusurları! Göbek deliği olmayan, 3 göğüs ucu olan bile var

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ünlülerin, sıradan insanlar için belli bir “başarı işaretini” temsil ettiklerini görebilirsiniz. Şöhret ve şöhretle süslenmiş olanları kopyalamayı çok seviyoruz, ancak bazı ekran yüzleri kendilerini farklı kılan özellikleri sayesinde bir moda ikonunundan daha fazlası olabiliyorlar. Onların da kendilerine göre büyük ya da küçük kusurları var. Hele aralarında bazıları var ki ne tür fiziksel deformasyonlara sahip olduklarını okuduğunuzda çok şaşıracaksınız.

Ünlü isimlerin fiziksel kusurları! Göbek deliği olmayan, 3 göğüs ucu olan bile var

Ünlülere baktığınızda hepsi ilk anda kusursuz görünüyor değil mi? Ama gerçek pek de öyle değil. İşte kusurlarını kucaklayan ve bedenlerini sevme konusunda gerçekçi olan ünlüler...

KAROLINA KURKOVA

1

Victoria's Secret'ın ünlü Çek modeli Karolina Kurkova, podyumların en çok aranılan mankenlerinden biri. Ama fotoğraflarına yakından bakmış olsanız Kurkova'nın göbek deliği olmadığını hemen fark etmiş olursunuz.

MELANIE GAYDOS

2

Görünüşünüzü değiştiren genetik bir hastalığa sahip olmak çok fazla insanı etkileyebilir, ancak Melanie Gaydos bu görüntüsünü kucaklamış bir model. Ektodermal displazi sendromu ve alopesi nedeniyle neredeyse kör ve kel olan model moda dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Melanie, Eugenio Recuenco, Galore dergisi Cosmopolitan için modellik yaptı ve son olarak New York Moda Haftası'nda Nina Athanasiou için yürüdü.

MEGAN FOX

3

Güzelliği ile baş döndüren Megan Fox'un ellerini görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Tırnak yapısının kısa olması nedeniyle sık sık sosyal medya üzerinden eleştirilen güzel yıldız, çoğu zaman ellerini gizliyor.

PAOLA ANTONINI

4

2014 yılında geçirdiği trafik kazasında bacağının bir kısmını kaybeden Paola Antonini, hayat küsmeden kaldığı yerden devam etti. Şimdi hem podyumların aranılan mankenlerinden biri oldu hem de pozitif vücut savunucularından. Fotoğraflarına bakınca ne kadar neşe dolu biri olduğunu görebilirsiniz.

LILY ALLEN

5

Bu son derece yetenekli şarkıcı şovlarında, fotoğraf çekimlerinde ve kırmızı halıda çok sayıda riskli kostüm giyiyor. Dikkatli baktığınızda onun küçük deformitesini görebilirsiniz. - üçüncü bir meme ucu.

KATE BOSWORTH

6

Güzel yıldızın gözleri farklı renklerde. Bosworth, bu durumdan şikayetçi olmadığını söylüyor. Aslında bir tür kromozom bozukluğu olsa da Bosworth'a ayrı bir güzellik katıyor.

MILA KUNIS

7

Mila Kunis, 2015 yılına kadar tek gözü kör bir aktristi! 'Kör' değildi tam olarak tabii, ama sağ gözünde büyük bir görme kaybı vardı. Bu gerçeği sadece annesi biliyordu, 'rol kaybederim' korkusuyla yapımcılarla ve hatta rol arkadaşlarıyla bile paylaşamıyordu. 2015 yılında göz ameliyatı oldu, toparladı durumu. Yalnız, ameliyattan sonra Ankara Kedisi'ne dönüştü Mila Kunis. Şu anda bir gözü kahverengi, ameliyat olduğu gözü ise yeşil renkte.

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