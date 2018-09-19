Ünlü isimlerin fiziksel kusurları! Göbek deliği olmayan, 3 göğüs ucu olan bile var

Ünlülere baktığınızda hepsi ilk anda kusursuz görünüyor değil mi? Ama gerçek pek de öyle değil. İşte kusurlarını kucaklayan ve bedenlerini sevme konusunda gerçekçi olan ünlüler...

KAROLINA KURKOVA

Victoria's Secret'ın ünlü Çek modeli Karolina Kurkova, podyumların en çok aranılan mankenlerinden biri. Ama fotoğraflarına yakından bakmış olsanız Kurkova'nın göbek deliği olmadığını hemen fark etmiş olursunuz.

MELANIE GAYDOS

Görünüşünüzü değiştiren genetik bir hastalığa sahip olmak çok fazla insanı etkileyebilir, ancak Melanie Gaydos bu görüntüsünü kucaklamış bir model. Ektodermal displazi sendromu ve alopesi nedeniyle neredeyse kör ve kel olan model moda dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Melanie, Eugenio Recuenco, Galore dergisi Cosmopolitan için modellik yaptı ve son olarak New York Moda Haftası'nda Nina Athanasiou için yürüdü.

MEGAN FOX

Güzelliği ile baş döndüren Megan Fox'un ellerini görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Tırnak yapısının kısa olması nedeniyle sık sık sosyal medya üzerinden eleştirilen güzel yıldız, çoğu zaman ellerini gizliyor.